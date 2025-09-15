KADIN

Her çalışan kadının dolabında mutlaka olması gereken 10 demirbaş parça

Bazı parçalar vardır her dolapta olması gerekir. Hem çok kurtarıcı hem de gerçekten şıktır bu parçalar. İşte her çalışan kadının dolabında mutlaka bulunması gereken o parçaları listeledik, hadi başlayalım!

Dolabının ihtiyacı olan o parçaları hiç düşündün mü? Her çalışan kadının dolabında bulunması gereken ve tüm kombini kurtaracak o parçaları özenle seçtik. Hazırsan hadi bakalım, keşfe çıkalım!

1. Beyaz gömlek

Her çalışan kadının dolabında mutlaka olması gereken 10 demirbaş parça 1

Beyaz gömlek her dolabın olmazsa olmaz parçasıdır. Saten beyaz gömlekler de oldukça kurtarıcı ve şık parçalar. Tarzına en uygun beyaz gömlekleri alıp dolabına koymalısın. Hem şık hem tarz olabilirsin!

2. Siyah blazer ceket

Her çalışan kadının dolabında mutlaka olması gereken 10 demirbaş parça 2

Etek, kot pantolon veya kumaş pantolonla kombinleyebileceğin siyah bir blazer ceketten daha iyisi olamaz. Öyle ki hem çok şık hem de gerçekten tarz bir parça. Üstelik her şeyle de uyuyor!

3. Buharlı ütü

Her çalışan kadının dolabında mutlaka olması gereken 10 demirbaş parça 3

Philips Azur 8000 Serisi buharlı ütü de dolabının olmazsa olmazlarından. Her zaman ütülü ve şık kıyafetler giymek istiyorsan kurtarıcın olacak. Tüm ütülenebilir kumaşlar için tek bi ayar sunarak sıfır yanık riski bulunur. Aynı zamanda sürekli buhar çıkışı sağlar ve kıyafetlerinin pürüzsüz görünmesini sağlar.

4. Bol kumaş pantolon

Her çalışan kadının dolabında mutlaka olması gereken 10 demirbaş parça 4

Üzerine kazak, tişört veya gömlek giyebileceğin bol kumaş pantolonlar son dönemin en kurtarıcı parçalarından biri. Klasik kumaş pantolonların yerine daha tarz bir görünüm veriyor.

5. Kaliteli basic tişörtler

Her çalışan kadının dolabında mutlaka olması gereken 10 demirbaş parça 5

Siyah ve beyaz renkte basic tişörtler her kombinin kurtarıcı parçasıdır. Tişört seçerken kumaş kalitesine ve duruşuna bakmalısın. İnan kombinlerini bambaşka bir noktaya taşıyacak!

6. Saten etek

Her çalışan kadının dolabında mutlaka olması gereken 10 demirbaş parça 6

Saten etekler tişört veya şık bluzlar ile kombinlendiğinde ortaya çok iyi kombinler çıkabilir. Farklı renkteki saten midi etekler ile iş ortamında ve günlük hayatta da çok şık olabilirsin.

7. Klasik babet

Her çalışan kadının dolabında mutlaka olması gereken 10 demirbaş parça 7

Klasik siyah babetleri doğru kombinlediğinde ortaya göz alıcı bir şey çıkartabilirsin. Üstelik hem iş hayatına uygun hem de çok şık. Rahatlığından bahsetmiyorum bile!

8. Koyu renkli kot pantolon

Her çalışan kadının dolabında mutlaka olması gereken 10 demirbaş parça 8

İş ortamına uygun bir görünüm yakalamak ama aynı zamanda da kot pantolon giymek istiyorsan yapman gereken tek şey koyu renkte bir pantolon seçmek. Şıklıktan ödün vermeden tarz kombinler yapabilirsin.

9. Nötr renkte pantolon

Her çalışan kadının dolabında mutlaka olması gereken 10 demirbaş parça 9

Bej, krem ve tonlarını tercih ederek kurtarıcı parçalar seçebilirsin. Bej renkte bir pantolon, kazak veya ceket ile gerçekten iş dünyasına uygun kombinler yapabilirsin.

10. Kumaş elbise

Her çalışan kadının dolabında mutlaka olması gereken 10 demirbaş parça 10

Tek parça olan elbiseler her dolabın kurtarıcı parçaları. Bir de kumaş oldu mu tadından yenmez. İçine gömlek veya beyaz tişört giyerek tarz bir görünüm yakalayabilirsin.

