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Her cilt tipi için inanılmaz kolay kil maskesi tarifleri! Sürdüğünüz anda...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 29.12.2020 07:40 | Son Güncelleme:
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Her cilt tipi için inanılmaz kolay kil maskesi tarifleri! Sürdüğünüz anda...

Yağlı, akneye eğilimli ve karma ciltler için yüz maskeleri söz konusu olduğunda, kil maskesi tüm cilt sorunlarınıza bir cevap olabilir. Kil maskeleri cildi yatıştırır ve iyileştirir ve fazla yağı gidererek yağlı cilt tipleri için mükemmel hale getirir. Gelin, cilt tipinize göre kil maskenizi nasıl hazırlayacaksınız, öğrenelim.

Kendi yeşil kil maskelerinizi oluşturmak için önce bazı ipuçlarına bir bakalım. Toz kili alıp su ekleyerek basit bir maske oluşturun. Yağlı cildiniz varsa, sadece su kullanın.

Jojoba yağı, kuru cilde sahip olanlar için harika bir katkı maddesidir. Son olarak süt, karma cilde sahip olanlar için kurutma etkilerini azaltabilir.

Kilinizle çalışırken ve karıştırırken metal bir kap veya kase kullanmayın. Metal, kil ile reaksiyona girebilir ve bazı berraklık özelliklerini azaltabilir.

Maksimum sonuç için, herhangi bir maskeyi (ev yapımı veya başka türlü) 10-15 dakika cildinizde bekletin, ardından temizleyici ve nemlendirici uygulayın.

PEELİNG İÇİN KİL MASKESİ TARİFİ

1½ çay kaşığı Fransız yeşil kili
½ çay kaşığı kaolin kili
1½ yemek kaşığı aloe vera jeli
1 yemek kaşığı gül suyu
2 damla gül yağı

Yapılışı

Yeşil ve kaolin killerini karıştırın.
Aloe vera jeli, gül suyu ve diğer yağları ekleyin.
Karışımı soğutun. Dört haftaya kadar dayanır, böylece cildinizi tekrar tekrar tedavi edebilirsiniz!

HER CİLT İÇİN KİL MASKESİ TARİFİ

1 tatlı kaşığı yeşil kil
1 tatlı kaşığı bal
Yağlı ciltler için su, karma ciltler için süt veya kuru ciltler için jojoba yağı
İsteğe bağlı: En sevdiğiniz uçucu yağ

Yapılışı

2 ölçü sıvıyı 1 ölçü kile karıştırın.
Biraz bal ekleyip iyice karıştırdığınızdan emin olun.
Kil çok kuruysa biraz daha sıvı ekleyin.
İsterseniz, en sevdiğiniz uçucu yağdan birkaç damla ekleyin.
Maskeyi uygulayın ve yaklaşık 15 dakika bekletin.

YAĞLI CİLTLER İÇİN ARINDIRICI KİL MASKESİ

Yağlı bir cilde sahipseniz, bazı uçucu yağlar ve kilin hızlı bir şekilde karıştırılması yağlılığı azaltmaya yardımcı olabilir.

1 yemek kaşığı yeşil kil
1 çay kaşığı kayısı çekirdeği yağı
3 damla palmarosa esansiyel yağı

Yapılışı

Palmarosa ve kayısı yağlarını karıştırın. Kayısı çekirdeği yağı cildi nemlendirir ve yumuşatırken palmarosa yağı kanıtlanmış bir antiseptik görevi görür.
Yağları kile ekleyin, gerekirse birkaç damla su ekleyin.
Maskeye yayılabilir bir kıvam vermek için gerekirse karıştırın ve daha fazla su ekleyin.
Yüzünüze eşit bir maske katmanı uygulayın.
10 dakika kurumasını bekleyin.
Ilık bir bezle durulayın.

AKNELİ CİLTLER İÇİN KİL VE YULAF MASKESİ

1 yemek kaşığı bentonit kili
1-2 yemek kaşığı su
1 yemek kaşığı öğütülmüş yulaf
4 damla çay ağacı esansiyel yağı

Yapılışı

Kili, suyu, yulafı ve yağı bir cam kasede karıştırın.
Yüzünüze nazikçe eşit bir tabaka yayın. Karışımı cildinize sürmekten kaçının. Çok sert ovmak cildinizi tahriş edebilir.
Maskeyi yaklaşık 10 dakika kurumaya bırakın, ardından çıkarmak için ılık suyla durulayın.

ARINDIRICI KİL MASKESİ TARİFİ

1 yumurta akı
2 yemek kaşığı beyaz bentonit kili
1 yemek kaşığı mısır unu
En sevdiğiniz uçucu yağdan 1 damla

Yapılışı

Maske bileşenlerini bir kasede karıştırın.
Yüzünüze eşit bir tabaka uygulayın ve kurumasını bekleyin.
Maskeyi istediğiniz kadar açık bırakın.
Ilık bir bezle yıkayın.

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