Her cilt tipi için inanılmaz kolay kil maskesi tarifleri! Sürdüğünüz anda...

Kendi yeşil kil maskelerinizi oluşturmak için önce bazı ipuçlarına bir bakalım. Toz kili alıp su ekleyerek basit bir maske oluşturun. Yağlı cildiniz varsa, sadece su kullanın.

Jojoba yağı, kuru cilde sahip olanlar için harika bir katkı maddesidir. Son olarak süt, karma cilde sahip olanlar için kurutma etkilerini azaltabilir.

Kilinizle çalışırken ve karıştırırken metal bir kap veya kase kullanmayın. Metal, kil ile reaksiyona girebilir ve bazı berraklık özelliklerini azaltabilir.

Maksimum sonuç için, herhangi bir maskeyi (ev yapımı veya başka türlü) 10-15 dakika cildinizde bekletin, ardından temizleyici ve nemlendirici uygulayın.

PEELİNG İÇİN KİL MASKESİ TARİFİ

1½ çay kaşığı Fransız yeşil kili

½ çay kaşığı kaolin kili

1½ yemek kaşığı aloe vera jeli

1 yemek kaşığı gül suyu

2 damla gül yağı

Yapılışı

Yeşil ve kaolin killerini karıştırın.

Aloe vera jeli, gül suyu ve diğer yağları ekleyin.

Karışımı soğutun. Dört haftaya kadar dayanır, böylece cildinizi tekrar tekrar tedavi edebilirsiniz!

HER CİLT İÇİN KİL MASKESİ TARİFİ

1 tatlı kaşığı yeşil kil

1 tatlı kaşığı bal

Yağlı ciltler için su, karma ciltler için süt veya kuru ciltler için jojoba yağı

İsteğe bağlı: En sevdiğiniz uçucu yağ