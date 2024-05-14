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    4. Her derde deva: Dağdan toplayıp pazarda satıyor! Aile ekonomisine katkıda bulunuyor... Kilosu 175 liradan satılıyor

    Her derde deva: Dağdan toplayıp pazarda satıyor! Aile ekonomisine katkıda bulunuyor... Kilosu 175 liradan satılıyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    14.05.2024 15:53
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    Kahramanmaraş'ta bir vatandaş, Ahır Dağı'ndan topladığı kekiklerle ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

    Yörenin en iyi kekiğinin Ahır Dağı'nda yetiştiğini söyleyen 49 yaşındaki Burhan Karagöz, her derde deva olan kekiği Kahramanmaraş dağlarından toplayarak, vatandaşın beğenisine sunuyor. Kekiğin antibiyotik özelliğinin olduğunu söyleyen Karagöz, "Kekik yemeklerde kullanılıyor, çayı yapılıyor. Kekiğin turşusunu kuran bile var" dedi.

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    Genellikle ev hanımlarının tercih ettiğini söyleyen Karagöz, "Dağlardan kekik topluyorum. Kahramanmaraş'ın dağlarından topladığım kekikleri satışa sunuyorum. Şu an satışlarımız çok iyi gidiyor.

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    Topladığımız kekikler tamamen doğal. Yemeklerde kullanılıyor. Balık tüketmeyi sevenler için kekik kullanımı çok fazla. Ayrıca kekiğin turşusunu yapıyoruz.

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    Faydaları saymakla bitmiyor. Antibiyotik özelliği var. Çayını da yapıp içiyorsunuz. Kekikleri bağ şeklinde yaptığımızda 20 TL'den veriyoruz. Yaş olarak istedikleri takdirde de kilo olarak 175 TL'den veriyoruz. Ben ise bu işi yaparak aile ekonomime katkıda bulunuyorum" diye konuştu.

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    (İHA)

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