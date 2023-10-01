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Her detayı iğrenç: 12 yaşındaki çocuğu kaçırıp cinsel istismarda bulundular! Yarı çıplak halde...

01.10.2023 14:15 | Son Güncelleme:
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Bartın'da mide bulandıran bir cinsel istismar olayı yaşandı. S.K.(61) ve Ö.Ç.(24) aynı köyde yaşadıkları 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp, kent merkezindeki bir metruk binada cinsel istismarda bulundu. Yarı çıplak halde jandarma tarafından yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İşte iğrenç olayın detayları...

Her detayı iğrenç: 12 yaşındaki çocuğu kaçırıp cinsel istismarda bulundular! Yarı çıplak halde...

Bartın merkeze bağlı bir köyde oturan 12 yaşındaki kız çocuğu, dün öğle saatlerinde kayboldu. Kız çocuğunun babası, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda çocuğun aynı köyde yaşayan S.K. ve Ö.Ç. tarafından kaçırıldığını tespit etti.

YARI ÇIPLAK HALDE YAKALANDILAR

Jandarmanın çalışmasıyla şüphelilerin Çaydüzü Mahallesi'ndeki metruk bir binada olduğu tespit edildi. Dün akşam saatlerinde metruk binaya baskın yapıldı. Baskında, S.K. ve Ö.Ç. yarı çıplak şekilde kız çocuğuyla birlikte bulundu. Çocuk, pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, 2 kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan S.K. ve Ö.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Bartın

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