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Her duyduğunuza inanmayın! Elektrik faturasından tasarruf etmek için asıl yapmanız gereken...

17.05.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başta çamaşır makineleri, bulaşık makineleri olmak üzere klasik bir evin elektrik faturasının yaklaşık yüzde 10'dan fazlasını bu aletlerin kullanımları oluşturur. Son yıllarda artan fatura maliyetlerine karşı herkes tasarrufa yönelirken uzmanlarda da özellikle çamaşır makinesinde çamaşır yıkarken enerji tasarrufu yaparak elektrik faturasında fark yaratmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları paylaştı.

Her duyduğunuza inanmayın! Elektrik faturasından tasarruf etmek için asıl yapmanız gereken...

Evlerde çamaşır yıkamak hiç bitmeyen bir angarya gibidir. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi evlerin çoğunda olan bu aletlerin performansları elektrik faturasına doğrudan yansıyor. Artan enerji fiyatlarına karşı tasarruf yapabilmek için dikkat edilmesi gereken bazı ufak detaylar sayesinde elektrik faturanızın daha düşük gelmesini sağlayabilirsiniz.

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ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN NASIL TASARRUF SAĞLANIR?

Ünlü bir marka tarafından İngiltere’de yapılan araştırmada; insanların çamaşır makinesini haftadan bir kez tam doldurmadan çalıştırdığını ortaya çıkardı. Uzmanlar hem su hem de elektrik tasarrufu için çamaşır makinesi veya bulaşık makinesini tam dolmadan açılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

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ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN TAM DOLU OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Çamaşır makinesinin tam dolu olduğunu anlamanın kolay bir yolu var. Yıkanacak çamaşırları makineye koyduktan sonra çamaşır makinesinin tamburunun üstüyle çamaşırların arasında bir avuç kadar yer kalması çamaşır makinesinin tam dolduğu anlamına gelir.

HEM SICAKLIK AYARINI HEM ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRÜN!

Çamaşır makinesini çalıştırırken elektrik faturasından tasarruf etmek istiyorsanız yapmanız gereken diğer önemli bir konu sıcaklık ayarıdır. Uzmanlara göre; kıyafetlerinizin tertemiz olması için çamaşır makinesini en yüksek sıcaklıkta çalıştırmanız gerekmiyor. Çamaşır makinesi 30 derece sıcaklıkta çalıştırmaya başladığınız elektrik faturasında da gözle görünür bir düşüş yaşanacağı belirtiliyor. Diğer önemli bir konuysa mutlaka çamaşır makinesinin kullanma kılavuzuna göre kullanmanız gerektiği gerçeğidir.

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ELEKTRİK FATURASINDAN TASARRUF ETMEK İÇİN HER DUYDUĞUNUZA İNANMAYIN

Kulaktan kulağa dolaşan tasarruf bilgileri her çamaşır makinesi için geçerli değildir. Yeni nesil çamaşır makinelerinin çoğunda “eko” ayarı vardır. Bu “eko” programının uzunluğu çoğu kişinin gözünü korkutsa da aslında düşünülenin aksine hem sudan hem de elektrik faturasından tasarruf etmenizi sağlıyor.

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En kısa, en soğuk ve en düşük su döngüsünü değerlendirme istiyorsunuz! Bu ne yazık ki her zaman 'Eko' etiketli seçenek olmuyor. Makinenizin kılavuzuna bakmak, su ve enerjinin en verimli kullanımını bulmak tasarruf etmenin bir başka kesin yoludur.

KOKLAMA TESTİ

Enerji harcamanızı azaltmanın bir başka yolu da daha az çamaşır yıkamaktır. Çamaşır makinesi hayatımızda büyük bir pratiklik yaratıyor. Ancak bu bir kere giydiğiniz ve üzerinde leke olmayan kıyafetleri bile yıkayacağınız anlamına gelmemeli. İç çamaşırları hariç veya 'koklama testini' geçmediği sürece, giysileri bir kere giyildikten sonra yıkanmasına gerek yoktur. Bunun yerine, günün sonunda kıyafetlerinizi asabilir veya hatta yıkamaya ihtiyaç duymadan kıyafetlerinizin daha az yıpranmasını sağlamak için buharla tazeleyebilirsiniz.

Kıyafetinizde leke fark ettiyseniz hızlı hareket ederek lekeye müdahale edebilirsiniz. Lekeyi hızlıca çıkarmak için nemli bezle silebilirsiniz. Ardından asarak kurutabilirsiniz. Küçük çocukların kıyafetlerinde daha çok olan çamur gibi bazı lekeler için; çamurlu kıyafeti kurumaya bırakabilir, ardından kuru fırça ile temizleyebilirsiniz.


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