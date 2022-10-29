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Her evde bulunması şart! Sağlığa iyi gelen iç mekan bitkileri

29.10.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evin içerisinde bitki bakma fikri kişide kişiye göre değişiyor. Bazıları bundan zevk alırken bazıları ise bitki bakımının zor olduğunu düşünüyor. Ancak evde bulunan bazı bitkiler var ki sadece görsel olarak değil sağlık için de etkili sonuçlar sağlıyor. En iyi iç mekan bitkileri ve faydaları...

Her evde bulunması şart! Sağlığa iyi gelen iç mekan bitkileri

Evinizin daha zengin ve zarif görünmesini istiyorsanız mutlaka bir bitki edinmeniz gerekiyor. Ufacık bir yeşillik bile tüm evin görünümünü değiştirebiliyor. Bazı bitkilerin sağlık için çok çeşitli faydaları bulunuyor. Evinizde bulunduracağınız bitkilerin etkilerine şaşıracaksınız.

BİTKİLERİN FAYDALARI

YASEMİN

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Yasemin , kaygıyı gideren, ruh hali değişimlerini tedavi eden, uyku kalitesini iyileştiren, bağışıklığı artıran ve hatta libidoyu artırabilen büyük bir etkiye sahiptir.

ÖRÜMCEK BİTKİSİ

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Örümcek bitkileri formaldehit, karbon monoksit ve diğer zehirli hava kirliliklerine karşı mükemmel savaşçılardır. Bitki bakımına ayıracak zamanınız yoksa fazla bakım gerektirmediği için bir örümcek bitkisi sizin için idealdir.

BARIŞ ZAMBAĞI

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Barış zambakları ev dekorasyonu için harikadır çünkü yaz aylarında güzel beyaz çiçekleri vardır, ancak yapabilecekleri her şey bu değildir. Bu ev bitkisi , hava kirleticilerini temizlemede - amonyak, formaldehit ve trikloretileni emerek ve iç mekan havasını daha temiz hale getirmede uzmandır. Ayrıca polen ve çiçek kokusu üretir (polenle ilgili alerjiniz varsa dikkatli olun).

YILAN BİTKİSİ

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Yılan bitkisi, iç mekan hava kalitesini iyileştirmesiyle bilindiği için yatak odası için harika bir ev bitkisidir. Yılan bitkileri , trikloroetilen, formaldehit, toluen, benzen ve ksilen dahil olmak üzere her türlü toksini giderir. Hava temizleme sürecini optimize etmek için muhtemelen birden fazla tesise ihtiyacınız olacak. Yılan bitkileri Bakımı en kolay bitkilerden biri olarak kabul edilir.

BİBERİYE

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Biberiye , çoğunlukla konsantrasyonu ve hafızayı geliştiren bir bitki olarak bilinir. Ayrıca kas ağrısını hafifletmek ve bağışıklık ve dolaşım sistemlerini güçlendirmek için kullanılır. Bonus olarak taze yapraklarını yemek pişirirken kullanabilirsiniz. Büyüme mevsimi boyunca biberiye bitkilerinizi eşit şekilde sulamak önemlidir.

İNGİLİZ SARMAŞIĞI

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İngiliz sarmaşığı , alerjileri tetikleyebilen havadaki küfün %90'ına kadarını temizler ve astımı olan kişilerin geceleri daha iyi nefes almasına ve daha dinlendirici bir uyku çekmesine yardımcı olur. Sarmaşık, evcil hayvanlar veya küçük çocuklar tarafından yenirse zehirli olduğunu unutmayın.

LAVANTA

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Lavanta, stresi, uykusuzluğu gidermek ve huzursuzluğu, sinirliliği, kaygıyı ve depresyonu yatıştırmak için harika bir yardımcıdır.

ALOE VERA

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Aloe vera iyileştirici etkileri ile ünlüdür . Tahriş olmuş cildi yumuşatır ve nemlendirir ve yanıkları, güneş yanığını, donma, sedef hastalığını ve hatta uçukları tedavi edebilir


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