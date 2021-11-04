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Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

03.11.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Robot süpürgesiz ev kalmasın! Son zamanlarda robot süpürgenin adını çok sık duyar olduk. Üstelik artık çeyiz alışverişlerinde bile listenin başında yer alıyor. Kısacası robot süpürge artık evlerin demirbaşı haline geldi. Bu teknoloji harikasıyla hala tanışmadıysanız 2000 TL altı robot süpürge modellerini mutlaka incelemelisiniz.

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Yoğun iş temposuyla birlikte ev işlerine yetişmek oldukça zor görünüyor. Üstelik çocuklarınız da varsa işler yolundan gitmeyebilir. Neyse ki gelişen teknoloji hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Kendi kendine evi süpüren hatta silen robot süpürgeler evdeki en pratik yardımcınız olacak. Yeni özelliklerle donatılıp hizmetimize sunulan pek çok robot süpürge modeli bulunuyor. Siz de bir robot süpürgeniz olsun isterseniz internet üzerinden tüm çeşitlere ulaşabilirsiniz.

1. Yüksek emiş gücü ile her yer tertemiz…

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Robot süpürge seçimi yaparken akla ilk olarak elbette ki çekiş gücü geliyor. Anker RoboVac Robot Süpürge, 1500 Pa emiş gücü ile evinizdeki tüm tozları ortadan kaldırıyor. Üstelik bunu tek başına yapıyor. Ayrıca BoostlQ teknolojisiyle donatılan bu modelde ihtiyaç halinde emiş gücü otomatik olarak artıyor. İki yan ve orta kısımda olmak üzere 3 adet temizlik fırçası bulunuyor. Yani hem emiş gücü hem de tasarımı ile oldukça başarılı bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. 0.6 litre geniş toz haznesiyle sık sık hazne boşaltmak gerekmiyor.

Wi-Fi özellikli akıllı Robovac Robot Süpürge’yi yakından incelemek için tıklayın.

2. Hem süpürüyor, hem siliyor…

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Yıllar önce duysaydık inanmazdık; evleri hem süpüren hem de silen robot makineler olacak diye… Bu hayalin gerçekleşmiş hali Hoover H-Go Hydro Robot Süpürge ile tanışmaya hazır olun. 120 dakikaya kadar çalışma süresi ile evinizi süpürürken bir yandan da paspaslıyor. Kontrol sistemi, kumanda aracılığıyla gerçekleştiriliyor. 5 farklı temizleme modundan dilediğinizi seçerek süpürme işlemini başlatabilirsiniz. Ayrıca 360º lazer tarama sistemi sayesinde odanın haritasını çıkararak etkili bir temizlik yapıyor. Fırçasız bir tasarım olan Direct Impulse Motor teknolojisi toz toplama konusunda Hoover H-Go Robot Süpürge'ye hız kazandırıyor.

Satın almak için linke tıklayın.

3. Evcil hayvan dostlarını buraya alalım…

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Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Evin her köşesinde dolanıp duran sevimli dostlarınızın döktüğü tüyleri temizlerken zorlanıyor musunuz? Öyleyse iRobot Roomba Robot Süpürge tam size göre! AeroVac Filtre sayesinde gözle görülmeyen tozlar dahil tüm tüyleri yakalayarak hapsediyor. 3 aşamalı temizlik sistemi ve ikili çoklu yüzey fırçasına sahip. Wi-Fi bağlantılı bir ürün olan robot süpürgenin kendi uygulamasını kullanarak temizliği telefonunuzdan başlatabilirsiniz. Dirt Detect teknolojisiyle zemindeki yoğun kirli alanı algılayarak üstün performans sergiliyor. Akıllı sensörü ile karanlıkta dahi süpürme işlemine devam ediyor.

Ürünü buradan inceleyebilirsiniz.

4. İnce tasarımı ile mobilyaların altını süpürüyor…

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Süpürme işleminin en yorucu taraflarından biri mobilyaların altına ulaşmak. Tesvor X500 Pro Robot Süpürge, 7.37 cm’lik ince tasarımıyla mobilyaların altına rahatça giriyor. Böylece ulaşılması zor yerler kısa sürede daha temiz oluyor. 1800 Pa emiş gücüne sahip robot süpürgenin 4 farklı temizleme modu bulunuyor. 5 saatlik şarj süresinin ardından 100 dakika boyunca çalışıyor. Ayrıca mop özelliği sayesinde sizin yerinize evinizi siliyor. Akıllı telefondan kontrol imkanı bulunan Tesvor Robot Süpürge haritalama özelliğini kullanarak daha etkili bir sonuç almanızı sağlıyor.

Bu sevimli mi sevimli ürünü link üzerinden inceleyebilirsiniz.

5. Sanal duvar özelliğiyle kontrol sizde...

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Piyasada bulunan tüm robot süpürgeler farklı özelliklere sahip. Akıllı tasarıma sahip olmayan robot süpürgeler otomatik modda rastgele dolaşıyor. Ancak bu durum bazı sorunlara yol açabiliyor. Siz de robot süpürgenin belirli noktalarda dolaşmasını isterseniz sanal duvar özelliği olan bir model tercih etmelisiniz. Bizim önerimiz ise Proscenic Robot Süpürge. Akıllı telefonunuzdan bu özelliği aktifleştirebilirsiniz. Ayrıca uzaktan kumanda ile de robot süpürgeyi kontrol edebilirsiniz. 5 farklı temizlik moduna sahip. 1.5 cm tırmanma yeteneği sayesinde kolayca halı üzerine çıkıyor.

Yüksek emiş gücüyle mükemmel sonuçlar elde eden robot süpürgeye buradan ulaşabilirsiniz.

6. Sessiz canavar: Yui C30B Vacuum Robot Süpürge

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Robot süpürge seçimi yaparken dikkat edilen önemli kriterler arasında ses seviyesi yer alıyor. Yui Vacuum Robot Süpürge, 50 desibel ses seviyesi ve gürültü azaltma tekniğiyle evinizi sessizce temizliyor. Canavar diyoruz çünkü 4000 Pa emiş gücüne sahip. Wi-Fi uygulama kontrolü sayesinde harita görünümü, temizleme modları ve emiş gücü gibi seçeneklere ulaşabilir ve dilerseniz değiştirebilirsiniz. Eğer her gün aynı saatte evinizin temizlenmesini isterseniz de programlama yoluyla tarih ayarlama yapabilirsiniz.

Harita navigasyonu ile odayı tanıyarak kısa sürede üstün performans sergileyen bu modele sahip olmak için tıklayın.

7. Dubleks evde mi yaşıyorsunuz?

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Düşme sensörlü robot süpürgeler, içinde merdiven bulunan evler için oldukça ideal. Bu modellerden biri de, Nave S8 - 01 Robot Süpürge. Üzerine eklenen 18 adet sensör robot süpürgenin boşluklardan düşmesini engelliyor. Gelişmiş navigasyon sistemi ve zikzak temizleme şekliyle tüm odaları tertemiz yapıyor. Dilerseniz uygulama veya uzaktan kumandayı kullanarak süpürme ve silme işlemini manuel olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayarlı su tankına sahip bu ürün, damlatma ölçüsünü ayarlamaya imkan veriyor. Uygulama üzerinden bu özelliği kullanabilirsiniz. 3 kademeli modu ile emiş gücünü değiştirme imkanı veriyor. Emiş gücü maksimum 2000Pa’ya kadar yükseliyor.

Güçlü olmasının yanı sıra şık tasarımıyla da dikkat çeken bu robot süpürgeye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

8. Tüm yüzeyler için Matchbang Robot Süpürge...

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Islak ve kuru tüm zeminler için tercih edilebilecek ürünlerden biri de Matchbang Robot Süpürge. Halı, sert zemin, mermer ve ahşap gibi yüzeylerde 2500 Pa emiş gücüyle başarılı bir performans sergiliyor. Dört farklı temizlik modu bulunuyor. Sadece kenarları mı süpürmesini isterseniz? Öyleyse kenar seçeneğine basarak temizliği başlatabilirsiniz. Çift kenarlı dönen fırçalar dip köşe her yeri tozdan arındırıyor. Telefon üzerinden kontrol özelliği sayesinde nerede olduğunuz hiç önemli değil. USB ile şarj etme imkanı bulunan robot süpürge 120 dakikalık çalışma süresine sahip. Çarpışma önleyici sensörü, çalışırken mobilyalara dokunmayı engelliyor. Ayrıca tampon kısmı yumuşak malzemeden üretilmiş.

Matchbang Robot Süpürge’yi satın almak için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

9. Dijital ekran göstergeli robot süpürge

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Simtech Km-1818 Robot Süpürge, standart model tasarımdan farklı olarak üzerinde dijital ekran göstergeye sahip. Uzaktan kumanda ve mobil uygulama üzerinden seçtiğiniz tüm modları, şarj durumunu ve temizlik aşamalarını bu ekran üzerinden takip edebilirsiniz. Yıkanabilir filtresi sayesinde uzun ömürlü bir kullanım imkanı veriyor. Benzerlerine göre oldukça uzun bir çalışma süresine sahip. Tam 150 dakika boyunca çalışarak tüm evi silip süpürüyor. Akıllı robot süpürge şarjı bittiğinde otomatik olarak şarj istasyonunu giderek şarj oluyor. Hem adaptör yoluyla şarj istasyonu üzerinden hem de direkt robot üzerinden şarj süreci tamamlanabiliyor.

Bu link üzerinden ürünü detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

10. Anneler gününe yakışır bir hediye...

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Annenize ne hediye alacağınıza karar veremediniz mi? Peki, robot süpürgeye ne dersiniz? Akıllı telefon üzerinden kontrolü sağlanan robot süpürgeler bazılarımız için zor gelebilir. Ancak Anker Eufy 11s Robot Süpürge, pratik ve kolay kullanımı ile tam da annenize göre. Uzaktan kumanda yöntemi ile kontrol edilen bu ürünün kullanımı son derece basit. 3 farklı temizlik modu bulunuyor. Standart modda 100 dakika boyunca çalışıyor. 1300 Pa emiş gücü ile süpürme işlemini etkili bir şekilde gerçekleştiriyor. Kuru yüzeyler için uygun olan robot süpürge; halı, ahşap ve mermer gibi tüm yüzeyleri temizliyor.

Ürünü buradan satın alabilirsiniz.

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