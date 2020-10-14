Her gün 5 adet yediğinizde farkı göreceksiniz! Birçok hastalığa derman...

Son zamanlarda popülerliğini giderek artıran bu kuruyemiş çeşidinin bu kadar talep görmesinin nedenleri hakkında bilgi veren Gıda Mühendisi Selin Tok “Günümüzde sağlıklı beslenmenin öneminin ve bilincinin artmasıyla besinlerin değerlerine bakılarak tüketen bilinçli kişiler hızla artmaktadır. Brezilya Cevizi gibi içerisinde ender bulunan değerli mineraller barındıran ürünler tercih edilmektedir." dedi.

Brezilya cevizi besin değerleri bakımından zengin ve selenyum kaynağı olarak bilinir. 100g içinde 1917 mcg selenyum bulunmaktadır. Aynı zamanda bolca E ve B vitaminin yanı sıra magnezyum, kalsiyum, çinko ve sağlıklı doymamış yağ bulundurur. Uzmanlar, sağlıklı bir bağışıklık sistemi ve hücre yenilenmesi için günde 5-6 adet Brezilya Cevizi yeterli selenyumu sağlayacağını fazla selenyum depolanması vücuda zarar verebileceği için yüksek miktarlarda tüketimi tavsiye etmezler. İçerdiği antioksidanlardan biri olan ellagik asit sayesinde sinirleri koruyarak beyni güçlendirir. Ülkemizde yetişen ceviz gibi, Brezilya cevizi de beyne yararlı besinlerden biridir. Gıda Mühendisi Selin Tok, sağlık için uygun ölçülerde ceviz tüketilmesini önerdi.



