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Her gün aynı saatte dinlenme tesisine gelen tilki, ilgi odağı oldu

29.04.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki bir dinlenme tesisine her gün aynı saatte gelen tilki, çalışanların ilgi odağı oldu. Tesise girip yiyecek arayan, işletme sahibi Hüseyin Yıldızay tarafından beslenen tilki, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Her gün aynı saatte dinlenme tesisine gelen tilki, ilgi odağı oldu

Sivas İmranlı’da, kırsal alanda yiyecek bulmakta zorlanan tilki, kış aylarında ilçe yakınlarındaki dinlenme tesisine geldi. Tesiste yiyecek arayan tilki, çalışanların dikkatini çekti. İşletme sahibi Hüseyin Yıldızay neredeyse her gün aynı saatte gelen tilkiyi beslemeye başladı.

O anları cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Yıldızay'ın videoda, "Tilki market alışverişine gelmiş. Oğlum burada sana göre bir şey yok" ifadeleri gülümsetti.

''KALABALIKKEN İÇERİ GİRMİYOR''

Tilkinin her gün işletmelerine gelmesinden memnun olduklarını söyleyen Hüseyin Yıldızay, "Kalabalıkken tilki dükkana gelmiyor. Ama boş olduğu zaman içeri giriyor. İçeride geziyor ve biz de müsaade ediyoruz. Hatta bazen 2 tane oluyorlar. Ekmek veriyoruz ama kabul etmiyor. Her gün hak ettiği eti veriyoruz. Bazen eti alıp yemeden götürüyor. Sanırım yavruları da var. Biz onu kendi bebeğimiz gibi besliyoruz. Bazen geç geliyor ve biz de başına bir şey mi geldi diye endişeleniyoruz. Kıştan itibaren her gün aynı saatte geliyor" dedi.

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(DHA)

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