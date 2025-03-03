Her gün ne giyeceğim derdine son! Dolabın için tüyolar

1. Kapsül dolap mantığını araştırın ve en temel parçaları edinin.



Birbirlerine direkt uyabilecek parçaları almaya çalışın. Cesur parçaların yanı sıra basit parçalardan başlamanız sizi daha az strese sokacaktır. Renk konusunda birbirine daima uyacak ana renkler tercihiniz olsun. Beyaz gömlek, kot pantolon, kumaş etek ve deri ceket... Temel parçalar hızlı ve şık seçimler yapmanızı sağlar.

2. Hangi renklerin size uyduğunu bulun, renk paletinizi oluşturun.



Dolabınızda renk karmaşası olmasını istemeyiz. Ayrıca anlık bir şekilde aldığınız kıyafetin renginin aslında size uygun olmadığını görebilirsiniz. Bu tür tehlikelere son! Ten renginize uyacak ve sizi ışıl ışıl gösterecek renk paletini keşfedin. Böylece kombin yaparken birbirleri ile uyan renkleri bir araya getirebilir ve uzun süre kullanabileceğiniz kıyafetler edinebilirsiniz.

3. Kıyafetlerin kırışıklardan kurtulmuş ve düzgün bir şekilde yerleştirilmiş olmasına dikkat edin.



Dolabınızın bir düzeni olmasına dikkat edin. Tişört, pantolon, etek, gömlek gibi kategorilere ayırarak yerleştirirseniz dolabın önüne geçtiğiniz zaman neleriniz olduğunu daha net bir şekilde görebilirsiniz. Ayrıca kıyafetlerinizi kırışıklardan arındırmış bir şekilde yerleştirmek işinizi kolaylaştırır. Philips Buharlı Düzleştirici 5000 Serisi ile hızlı bir şekilde kırışıklıklara güle güle diyebilirsiniz. 35 saniye gibi kısa bir sürede ısınan Philips Buharlı Düzleştirici 5000 Serisi giysilerinizi düz bir yüzeyde ve askıda kolayca buharlayarak kırışıklıklardan arındırır. Böylece kombin yapmak istediğiniz zaman kıyafetlerinizin en güzel hali ile karşılaşırsınız.

4. Önceden planlama yaparak zamandan kazanın.



Haftanın başında bir planlama yapabilirsiniz. Her gün farklı kıyafet giyen biri iseniz haftanın her günü için kafanızda bir kombin oluşturun. Ama denemeyi unutmayın! Bazen kafada oluşturulan kombinler gerçekte çok farklı görünebiliyor. Bu yüzden parçaları bir araya getirerek kombinlerinizi önceden görmeyi unutmayın!

5. Mevsim geçişlerinde dolabınızı yenilemeyi ve düzenlemeyi unutmayın.



Yazlık ve kışlık kıyafetlerin bir arada olması kafanızın karışmasına neden olabilir. Mevsimleri dikkate alarak kıyafetlerinizi ayırabilirsiniz. Böylece dolabınızda yaz mevsiminde kışlık kıyafetleriniz size el sallamaz. Kıyafetlerinizi daha net bir şekilde görerek kombininizi yapabilirsiniz.

6. Kullanmadığınız kıyafetleri ayırın, fazlalıklardan kurtulun.



Kullanılmayan kıyafetleri bir kenarda biriktirmek bir işe yaramaz! Eskimiş, bedeninize uymayan kıyafetleri bağışlayabilir ya da satabilirsiniz. Dolabınızdaki parçaları elinize alın ve gerçekten kullanıp kullanmayacağınıza karar verin. Bu konuda kendinize dürüst olun! Bir sürü kıyafet arasından kombin yapmak kafa karışıklığına neden olur.

7. Ayakkabı ve çanta seçimlerinde temel renkleri tercih edin.



Siyah, bej, beyaz ve kahverengi tonları her kombine uyum sağlar. Kıyafetleriniz tamam diyelim, sıra ayakkabı ve çanta seçmeye gelince uzun uzun düşünüp zaman kaybetmenize gerek yok. Her renk ile uyum sağlayacak renklere başvurduğunuz için seçim yapmanız kolay olacak!

8. Birden fazla yerde ve şekilde kullanabileceğiniz kıyafetleri seçin.



Hem günlük hem de şık davetlerde kullanabileceğiniz parçalar almaya çalışın. Böylece kombin seçeneklerinizi artırabilirsiniz. Bir gömlek kot pantolon ile spor hale gelebilir ya da kumaş pantolon ile resmi durabilir!

9. Kendinize özgün bir tarz belirleyin ve o tarza sadık kalın.



Kombinler kişiliği yansıtır. Çevreden gördüğünüz ve popüler olan moda anlayışlarına kapılmak yerine kendinizi tam olarak hissedebileceğiniz kombinlere yönelin. Dolabınızı açtığınız zaman size uygun olan kombin hemen gözünüze ilişir. Alışveriş yaparken de tarzınızı gözetirseniz kıyafetler sizin için her zaman kullanılabilecek durumda olur.

10. Kumaşların nasıl olduğuna dikkat edin.



Kolay yıkanan ve yıpranması zor olan kumaş tarzını kullanarak kendinize çok büyük iyilik yapmış olursunuz. Günlük kombinlerinizi hızlı ve zahmetsiz bir şekilde yapabilmenizin yolu çamaşırların kolayca temizlenebilmesinden geçer. Zaten parçaları birleştirmek zor iş iken bir de kumaşlarından dolayı nasıl yıkanması gerektiğini düşünmek sizi yorabilir.