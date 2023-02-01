Her gün yediğimiz o gıda kan basıncını uçurabiliyor! Tansiyonu yükselten tehlike...

Hipertansiyon hastalığının tedavi edilmesi ve bu hastalığa uygun bir şekilde beslenilmesi kalp ve beyin için hayati önem taşıyor. Yüksek tansiyonu önlemenin önemli bir yolunun hipertansiyonun bazı tetikleyicilerinden kaçınarak sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı olarak benimsenmesi gerektiği biliniyor. Ancak sağlıklı olarak bilinen bazı gıdalar da tansiyon için risk oluşturabilir.

İŞLENMİŞ GIDALAR YÜKSEK SODYUM İÇERİYOR

Yüksek tansiyon söz konusu olduğunda tuzun suçlulardan biri olduğu yaygın olarak biliniyor. Bunun nedeni, sodyumun vücudunuzun ekstra su tutmasını sağlamasıdır.

Su daha sonra kan damarı duvarlarına baskı uygular. Bir gıda işlenmişse, yüksek miktarda sodyum içermesi de muhtemeldir, bu da onu hipertansiyon için bir risk faktörü haline getirir.

ETİKET OKUMAK ÇOK ÖNEMLİ

Sağlık koçu ve beslenme uzmanı Kendra Haire'e göre peynir ve kraker, yüksek tansiyon için suçlanabilecek iki riskli yiyecektir. Bunun nedeni, her ikisinin de yüksek sodyum içermesidir. "Tuzlu yiyecekler ve daha fazla işlenmiş yiyecekler daha yüksek miktarda sodyum içerir, bu da vücudun sıvı tutmasına ve kan damarları üzerinde daha fazla baskı oluşturmasına neden olur. Bu, tansiyonunuzun yükselmesine neden olur. Pek çok işlenmiş atıştırmalık, sos ve hatta bazı ekmekler daha yüksek miktarda sodyum içerir, bu nedenle sağlıklı bir kan basıncını korumak istiyorsanız etiket okuma önemlidir.

TANSİYON İÇİN UZAK DURMANIZ GEREKEN YİYECEKLER

“Aşırı miktarda alkol tüketmek de tansiyonunuzu yükseltebilir. Tüm yiyecekler sağlıklı bir diyetin parçası olarak dahil edilebilse de, bu belirli yiyecekler daha yüksek sodyum seviyeleri içerir ve sonuç olarak kan basıncının artmasına katkıda bulunabilir." Aşağıdaki yiyecekleri fazla yemeye karşı uyardı:

Yüksek oranda işlenmiş krakerler

Peynir

Çok işlenmiş cipsler

Soslar ve çeşniler

Tuzla tatlandırılmış kızarmış yiyecekler

Konserve çorbalar (daha düşük sodyum çeşitlerini arayın)

Donmuş gıdalar

Alkollü içecekler

KAN BASINCINI DÜŞÜREN YİYECEKLER

"Daha az işlenmiş yiyecekler doğal olarak daha düşük sodyum eğilimindedir ve bu nedenle vücutta çok fazla sıvı tutulmasına neden olmaz Lif oranı yüksek ve doymuş yağ oranı düşük olan çeşitli yiyeceklerin yanı sıra yağsız protein yemek de kan basıncını düşürmeye yardımcı olur." Kan basıncını düşürmek için aşağıdakilerden bol miktarda yemeyi tavsiye etti: