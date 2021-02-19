Her kadında bir tane onda iki tane var!

İlginç durumunu 14 yaşında fark ettiğini söyleyen kadın benzer sorunları yaşayan kadınlar için farkındalık yaratmaya çalıştığını belirtti.

Durumu ilk fark ettiğinde doktora giden genç kadının doktor tetkiklerinde iki vajinası ve iki rahmi olduğu ortaya çıktı.

Doktor kontrol cihazını küçük kızın vajinasından sokamadı zira vajina ve rahim ağzı ikiye bölünmüş durumdaydı.

Doktor genç kızı bunun nadir görülen bir durum olduğunu ancak endişelenecek bir şey olmadığını söyleyerek sakinleştirdi.

durumun cinsel hayatını etkilemediğini söyleyen kadının en büyük endişesi çocuk sahibi olamamak.

17 yaşında hamile kaldığını söyleyen genç kadın bebeğinin 3. ayda gelişiminn durdurduğunu ve düşük yaptığını belirtti.

"İki rahmim var. Mantıken aynı anda iki bebeğe hamile kalabilirim ancak birini bile sağlıklı taşıyabileceğimden emin değilim. Bir gün aile olabilecek miyim bilmek istiyorum" dedi.

REGL AĞRISI ÇOK YOĞUN!

Andrea regl zamanlarının çok sancılı geçtiğini söylüyor, "Normal kadınlar tek raghimle başa çıkamazken ben aynı anda çifte regl oluyorum" diyor.



