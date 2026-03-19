Her kadının bilmesi gereken gerçek: Migrenin bile sebebi olabilir!

Şişkinlik, yorgunluk ve ani duygu dalgalanmaları yaşayan birçok kadın, bu belirtilerin kaynağını fark etmiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şerife Kadriye Erdem; östrojen hormonu ve progesteronun dengede olmamasının, migrenden kist oluşumuna kadar pek çok hastalığı tetiklediğini açıkladı.

Her kadının bilmesi gereken gerçek: Migrenin bile sebebi olabilir!

Op. Dr. Şerife Kadriye Erdem, “Bu hormon dengesizliği, hem psikolojik hem de fiziksel belirtilerle kendini gösteriyor. Adet öncesi yaşanan göğüs dolgunluğu, karın şişkinliği, yoğun ve uzun süren adet kanamaları, adet öncesi gerilim sendromu, endometrialpolipler, miyomlar, endometriozis kistleri ve memede fibrukistik hastalık gibi hastalıklar da bu tablonun parçası” dedi.

Her kadının bilmesi gereken gerçek: Migrenin bile sebebi olabilir! 1

"KİMYASALLARLA ALINAN ENDOKRİN BOZUCULARLA ORTAYA ÇIKAR"

Östrojen ve progesteronun dengede olması gerektiğini söyleyen Dr. Erdem, “Progesteron eksikliği ya da östrojen fazlalığı durumunda östrojen dominansı oluşur. Bu durum özellikle kilo fazlası olanlarda yağ dokusunda yapılmasından, karaciğerin hormon yıkımında yetersiz kaldığı durumlarda ve bağırsak sağlığı bozuk olduğunda atılamadığında, menapoza yakın yıllarda doğal bir şekilde ve östrojeni taklit eden kimyasallarla alınan endokrin bozucularla ortaya çıkar” diye konuştu.

Her kadının bilmesi gereken gerçek: Migrenin bile sebebi olabilir! 2

"BELİRTİLER YALNIZCA RUHSAL DEĞİL, FİZİKSEL DE OLABİLİR"

Op. Dr. Erdem, “Migren, uyku problemleri, yeme bozuklukları, depresyon gibi ruhsal sorunların yanı sıra, göğüs hassasiyeti, karında şişkinlik, konsantrasyon dağınıklığı gibi fiziksel rahatsızlıklar da östrojen dominansına işaret edebilir” dedi.

Özellikle adet dönemi şikayetlerinde bu hormon dengesinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Her kadının bilmesi gereken gerçek: Migrenin bile sebebi olabilir! 3

"TEDAVİ YAŞAM TARZIYLA BAŞLIYOR"

Östrojen fazlalığının azaltılması için öncelikle yaşam tarzı değişikliklerinin şart olduğunu belirten Op. Dr. Erdem, “Kilo kontrolü, stres yönetimi, düzenli egzersiz ve zararlı kimyasallardan kaçınma gibi adımlar oldukça önemli. Ayrıca karaciğer ve bağırsak sağlığının desteklenmesi, kabızlığın giderilmesi ve prebiyotik kullanımıyla hormon dengesi sağlanabilir. Düzenli sağlık kontrolleri ihmal edilmemeli. Östrojen ve progesteron dengesinin korunması, hem fiziksel hem ruhsal sağlığın anahtarıdır” dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

