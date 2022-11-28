Her kombininizin altına yakışacak havalı ve şık erkek botları

Şık ve havalı kombinlerin tamamlayıcı dokunuşları ayakkabılar sayesinde yapılıyor. Modayı yakından takip eden ve her zaman görünüşüne önem veren erkekler için özel olarak tasarlanan botlar, sonbahar ve kış aylarının favorisi oluyor. Peki; her kombininize yakışacak, en havalı ve şık botları seçerken size fikir verecek modelleri incelemeye ne dersiniz?

1. Klasik seçimlerden vazgeçemeyenler için: Timberland Erkek Premium Bot Su Geçirmez Deri

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Kış mevsiminin vazgeçilmezleri arasında elbette ayakları sıcacık tutan botlar var. Tüm kombinlere uyum sağlayan ve klasik bir model olarak nitelendirilen Timberland Erkek Premium Bot Su Geçirmez Deri, dolabın baş köşesini bu sezon da kimseye kaptırmıyor. Kusursuz tasarımı ile erkeklerin en şık kombinlerini süslüyor. Ayrıca su geçirmediği için yağmurlu havalarda da rahatça giyilebiliyor.

2. Şıklığın en çekici hâli: Pull & Bear Basic Chelsea Bot

Her sezon karşımıza çıkan ve sade tasarımının yanında gösterişli bir havası olan Chelsea botlar da erkeklerin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. "Smart casual" olarak tanımlanan günlük tarzdaki bu botlar özellikle hafta sonunun keyfini çıkarırken sık sık kullanılıyor. Pull & Bear Basic Chelsea Bot da farklı renk seçenekleri ile her kombinle kullanım imkânı tanıyor.

3. Havalı ve bir o kadar da rahat: Muggo Josef Garantili Erkek Askeri Postal Bot

Her erkeğin en az bir kere alıp denediği postallar bazen alışkanlık hâline gelebiliyor. Muggo Josef Garantili Erkek Postal Bot da bu alışkanlığı kaybetmeyenler için çok rahat ve havalı bir model. Uzun bağcıkları ve modern tasarımı ile size rahatlığın garantisini veriyor. Spor ve günlük tarza uygun olan bu bot, soğuk havalara konforlu bir çözüm sunuyor.

4. Klasik tarz için sıra dışı model: Ducavelli Moyna Hakiki Deri Kauçuk Taban Erkek Kürklü Bot

Klasik tarza sahipseniz ve işiniz gereği takım elbise giyiyorsanız bu bot sizin için kusursuz bir seçenek. Kaliteli derisi ve kaydırmaz kalın tabanı ile konfor sunan Ducavelli Moyna Hakiki Deri Kauçuk Taban Erkek Kürklü Bot, son derece şık bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Modelin kürklü iç kısmı sayesinde botu giydiğinizde soğuk hava ile temasınız kalmıyor.

5. Keyifli dağ yürüyüşlerinin eşlikçisi: Letoon Erkek Trekking Bot Bağcıklı

Soğuk kış günlerinde de açık hava etkinliklerinden vazgeçemiyorsanız hemen bir trekking botu almalısınız. Zorlu hava koşullarına karşı dayanıklı olan Letoon Erkek Trekking Bot Bağcıklı, outdoor etkinlikler için kusursuz bir seçenek. Su geçirmez ve soğuğa dayanıklı malzemeler ile tasarlanan bot, şık görünümüyle de sizi kendine hayran bırakacak. Modelin lacivert ve siyah renkli alternatiflerini de değerlendirebilirsiniz.

6. Kullanışlı bir model: Skechers Erkek Terraform Renfrow Bot

Sportif kombinleri seviyorsanız bot tercihinizi de spor modellerden yana kullanabilirsiniz. Su geçirmez, kaydırmaz, sıcak tutma özellikleri sayesinde kış aylarının vazgeçilmezi olan Skechers Erkek Terraform Renfrow Bot; kot pantolonlar ve eşofmanlar ile rahatlıkla kullanılabilir. Her ortamda dikkatleri üzerinize çekecek bu kaliteli ve havalı ayakkabıyı kaçırmayın. Modelin iki farklı renginin de olduğunu belirtelim.

7. Pofuduk botlarla sıcacık kombinler: UGG Erkek Neumel Klasik Bot

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Kadınların en sevdiği ayakkabı markalarından olan UGG, erkekler için de birbirinden güzel modeller üretiyor. UGG Erkek Neumel Klasik Bot, tamamen kürklü iç astarı ve süet kumaşı ile soğuk kış aylarına sıcacık bir çözüm sunuyor. Kürklü astarı sayesinde hem ayakları ısıtan hem ayaklara yumuşak bir his veren bot rahatlığı simgeliyor.

8. Her tarza uygun bir model: Fenesse Ortopedik Erkek Bot

Nubuk deri, özellikle sonbahar ve kış aylarında ayakkabılarda sıkça görülüyor. Bu kaliteli dokunun şık görünümü ile süslenen Fenesse Ortopedik Erkek Bot, siyah ve kahverenginin kusursuz uyumu ile beğenileri topluyor. İstediğiniz renk kot pantolonlar ile kombinleyebileceğiniz bot, ayaklarınızı sıcak tutacak ve size gösterişli bir tarz sunacak kaliteli bir model.

9. Konforlu ve şık model arayanlar için: By Oxford Su & Soğuk Geçirmez Bot

Kışın soğuk havalarda kendinizi sıcacık hissetmek en doğal hakkınız. İşte, bu hissi size sonuna kadar yaşatacak model By Oxford Su & Soğuk Geçirmez Bot . İç kısmında birinci sınıf soğuk geçirmez kürk bulunan bot, şık tasarımıyla gözlerinize de hitap edecek. Rahatlığın yanında şık görünüm garantisini sunan modeli kombinlerinizin baş tacı yapmak isteyeceğinize eminiz.

10. Modası geçmeyen bir model: Harley Davidson Colmar Erkek Bot

Uzun yıllardır sonbahar/kış sezonu trendleri arasında kendisine yer bulan Harley Davidson markalı botları denediniz mi? Harley Davidson Colmar Erkek Bot gerek kaliteli malzemeleri gerek kusursuz tasarımı ile vazgeçilmeziniz olmaya aday. Özellikle günlük kombinlerinizi harika şekilde tamamlayacak botu, kaliteli materyallerden üretilmesi sayesinde yıllarca kullanabilirsiniz. Botu deri ceketlerle tamamlayarak harika bir görünüm elde edebilirsiniz.