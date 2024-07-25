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  4. Aracın üstüne çıktı, zıpladı! ‘Zombi’ gibi gezinerek, rezillik çıkardı

Aracın üstüne çıktı, zıpladı! ‘Zombi’ gibi gezinerek, rezillik çıkardı

25.07.2024 12:07
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25.07.2024 12:07
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Adana’da uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen bir kadın, ortalığı birbirine kattı. Yavaş seyirde ilerleyen aracın üstünde seyahat eden kadın, aracın üstüne çıkarak zıpladı. O anlar ise, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adana Çukurova İlçesi Toros Mahallesi’nde uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen ismi öğrenilemeyen genç kadın ‘zombi’ gibi ortalığı birbirine kattı. Yerinde duramayan kadın, bir aracın üzerine çıkarak dakikalarca zıpladı. Kadının sakinleştiremeyen vatandaşları olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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POLİS DAKİKALARCA KONUŞMAYA ÇALIŞTI

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, uyuşturcu madde etkisinde olduğu iddia edilen kadınla dakikalarca konuşarak ikna etmeye çalıştı. Ancak durdurulamayan kadın rezillik çıkarmaya devam etti. Ardından ikna edilen kadın, polis gözetiminde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, aracı zarar gören adamın, kadından şikayetçi olmadığı öğrenildi. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana zombi
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