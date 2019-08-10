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Her sabah Van Gölü'nde yüzüyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 11:23 | Son Güncelleme

Bitlis'in Ahlat ilçesinde her sabah erken saatlerde bir araya gelen vatandaşlar, sağlıklı yaşam için Van Gölü'nde yüzüyor - İbrahim Behlül Şerefoğlu: - "Her sabah burada toplanıyoruz. Bazen sayımız 120 kişiye kadar çıkıyor. Çok güzel oluyor. O gün çok zinde kalıyoruz"

BİTLİS (AA) - Bitlis’in Ahlat ilçesinde, sabahın erken saatlerinde bir araya gelen vatandaşlar, sağlıklı yaşam için Van Gölü'nde yüzüyor.

İlçede günün ilk ışıklarıyla Van Gölü iskelesinde bir arayan gelen grup, spor yapıp, serinlemek için suya giriyor.

Emekli öğretmen İbrahim Behlül Şerefoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl tatil için İzmir'den Ahlat'a geldiğini belirtti.

Zinde kalmak için düzenli olarak sabahın erken saatlerinde gölde yüzdüklerini anlatan Şerefoğlu, "Van Gölü suyu, gerçekten benzeri olmayan bir su. Temizliğiyle, hijyeniyle, tehlikesiz oluşuyla, çok hijyenik. Her sabah burada toplanıyoruz. Bazen sayımız 120 kişiye kadar çıkıyor. Çok güzel oluyor. O gün çok zinde kalıyoruz." dedi.

Şahap Koçalp da 5 yıl önce başlattıkları etkinliği halen sürdürdüklerini ifade ederek, "Haziranda başlayarak ekim ayının 20'sine kadar burada rahatlıkla yüzüyoruz. Sadece Ahlatlı değil Türkiye'nin her tarafından Van Gölü'ne yüzmeye gelinsin. Van Gölü hepimizin. Temiz olalım ve rahatlıkla yüzelim." diye konuştu.

Gürbüz Gülsar ise Van Gölü'nün sodalı suyunun vücudu zinde tuttuğunu savunarak, "Van Gölü suyu, yüzmesini bilen kişiye kilo verdirir. Yüzerseniz bel ağrısı ve fıtık için fayda sağlar. Yani yürümektense yüzmek daha sağlıklı oluyor. Şifalı bir su olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahlat spor Van Gölü yüzme

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