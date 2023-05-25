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Her satırı korkunç... 11 yaşındaki kız çocuğunu okul çıkışı kaçırıp cinsel istismarda bulundu! Özel oda yaptırıp notlar yazmış

25.05.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da dehşete düşüren bir cinsel istismar olayı yaşandı. İddiaya göre M.Ş., su sattığı ailenin 11 yaşındaki kızları M.Y.’yi okul çıkışında kaçırarak iş yerinde istismarda bulundu. Polis, M.Ş.'nin ev ve işyeri adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Küçük kız, M.Ş.'nin iş yerinde ses yalıtımı yapılmış özel bir bölmede bulundu. Şüphelinin M.Y.’yi korkutmak için bölmenin duvarlarına astığı A4 kağıtlarına, sessiz olması gerektiği yoksa kendisini öldüreceğini yazdığı kaydedildi. İşte detaylar!

Her satırı korkunç... 11 yaşındaki kız çocuğunu okul çıkışı kaçırıp cinsel istismarda bulundu! Özel oda yaptırıp notlar yazmış

İğrenç olay, dün Bağcılar Yenimahalle Mahallesi’nde meydana geldi. 11 yaşındaki M.Y.’yi sabah annesi okula bıraktı. M.Y., okul çıkışı eve geç kalınca ailesi kızlarını aramaya başladı. Gidebileceği yerler kontrol edilen M.Y.’den iz bulamayan aile polise giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine ekipler küçük kızın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda M.Y.’nin okul çıkışı beyaz bir minibüse bindiği, minibüsün ise aileye su satan M.Ş.’ye ait olduğu belirlendi. Polis, M.Ş.'nin ev ve işyeri adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. İş yerine polisin geldiğini gören M. Ş. kaçmaya başladı. Ancak polis tarafından yakalandı.

SES YALITIMLI ODA YAPTIRIP NOTLAR ASMIŞ

M.Ş. gözaltına alınırken ekipler iş yerinde yaptıkları aramada önünde damacana dizili olan 3 ayrı bölme olduğunu fark etti. Bölmelerin birinden çocuk sesi geldiğini duyan polis, kapıyı açınca M.Y.’yi buldu. Polisin geldiğini gören ve mahallelerinde küçük bir kızın kayıp olduğunu bilen çevredekiler, küçük kızın iş yerinde bulunduğunu öğrenince M.Ş.'yi linç etmek istedi. O sırada polis işyerinin kepenklerini kapatarak şüpheliyi linç edilmekten kurtardı. Küçük kızın bulunduğu bölmenin ses yalıtımlı olduğu ve şüphelinin M.Y.’yi korkutmak için duvarlara astığı A4 kağıtlarına sessiz olması gerektiği yoksa kendisini öldüreceğini yazdığı kaydedildi. Öte yandan şüphelinin 2009 yılında da başka bir çocuğa karşı cinsel istismar suçuna karıştığı öğrenildi.

'HAKKINI HELAL ET' DEDİ

Olayın ardından şüpheliyi tanıyan mahalle sakinlerinden Fuat Ekmekçi, “8-10 senedir burada esnaflık yapan birisi böyle olaylarına vakıf olduğumuz birisi değil. Ama o dükkana çocuklar girer çıkar da su içmek için. Böyle bir şey yapabileceğini ihtimal vermiyorduk " dedi.

Olaydan önce ve sonra şüpheliyi gören Hasan Yaylaoğlu ise "Geldiğinde saat 14.00 civarıydı. Tıraş olmuşsun falan dedim. Çay ısmarlayacağımı söyledim kendisi bana 'Hakkını helal et' dedi ve gitti. Gece saatlerinde annesi kameralar takibiyle görüyor. Bizim arkadaşa çocuğunun içeride olduğunu söylemiş. Uygunsuz bir halde görüyorlar tabii. Polisler eşliğinde aldılar götürdüler. Arabasını falan taşladılar" ifadelerini kullandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Bağcılar

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