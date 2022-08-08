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  4. Her satırı korkunç... Önce kocasını, sonra kızını öldürüp üst üste gömmüş! 25 yıl önceki vahşet bakın nasıl ortaya çıktı

Her satırı korkunç... Önce kocasını, sonra kızını öldürüp üst üste gömmüş! 25 yıl önceki vahşet bakın nasıl ortaya çıktı

08.08.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta kan donduran cinayet olayı 25 yıl sonra ortaya çıktı. Bir evin bahçesinde yapılan ve arkeologların da katıldığı kazıda, 25 yıldır kayıp olan A.T. ile kızı Z.T.'nin cesetlerine ulaşıldı. H.T.'nin (75), 1997'de namus meselesi yüzünden tartıştığı kocası A.T.'yi, 3 yıl sonra da kızı Z.T.'yi öldürüp evin bahçesine üst üste gömdüğü belirlendi. Suçunu itiraf edip cesetlerin yerini gösteren H.T. ve oğlunun da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. İşte kan donduran olayın detayları!

Her satırı korkunç... Önce kocasını, sonra kızını öldürüp üst üste gömmüş! 25 yıl önceki vahşet bakın nasıl ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta korkunç olay, bir kayıp başvurusu sonucu ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne 2015 yılında müracaat eden bir kız, annesi Z.T.'nin kaybolduğunu, anneannesi H.T.'ye "Annem nerede?" diye sorduğunda Almanya'ya gittiğini söylediğini, ancak yaptığı araştırmada bir ize ulaşamadığını söyledi. Polis ekipleri de araştırmalarında Z.T.'nin izine rastlamadı.

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7 YILLIK KAYIP DOSYASINDAN CİNAYET ÇIKTI

İl Emniyet Müdürlüğü, faili meçhul cinayetleri aydınlatma ve kayıp kişileri bulmaya yönelik başlatılan çalışma kapsamında 4 ay önce, 7 yıl önce kayıp başvurusu yapılan Z.T.'nin dosyasını raftan indirdi. Kayıp kadını bulmak için Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu ve tekrar kızın ifadesine başvurdu. Kayıp olan Z.T.'nin ismi açıklanmayan kızı, annesinin Almanya'ya gittiğine inanmadığını, öldürülmüş olabileceğini söyledi. Özel ekibin araştırmalarında Z.T.'nin babası A.T.'nin de kayıp olduğu tespit edildi. Baba ve kızın aile içi cinayet kurbanı olabileceğini değerlendiren özel ekip, kayıp kişilerin öldürüldüğünü belirledi.

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KOCASINI TÜFEKLE VURMUŞ, KIZINI ZEHİRLEMİŞ

Özel ekip, A.T.'nin eşi H.T. ve oğlunun da aralarında olduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden H.T., sorgusunda suçunu itiraf etti. 1997'de namus meselesi yüzünden A.T. ile tartıştığını, tartışmanın sonunda kocasını av tüfeğiyle öldürüp evin bahçesine gömdüğünü, 3 yıl sonra 2000 yılında da kızı Z.T.'yi yemeğine kattığı zehirle öldürdüğünü, onun cesedini de bir fıçıya koyup eşinin cesedinin üzerine gömdüğünü söyledi. Daha sonra eve götürülen H.T., savcı ve polislere kocasıyla kızını gömdüğü yeri gösterdi.

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TARİHİ ESER ARAR GİBİ ARADILAR

İş makinesiyle başlatılan kazı çalışmalarına arkeologlar da katıldı. Tarihi eser arar gibi kazı yapan arkeologlar önce Z.T.'nin, onun altında da babası A.T.'nin kemiklerini buldu. Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kahramanmaraş
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