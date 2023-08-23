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    4. Her satırı korkunç! Saçını palayla kesip boynundan yere zincirledi... Nefes kesen kurtarma anları...

    Her satırı korkunç! Saçını palayla kesip boynundan yere zincirledi... Nefes kesen kurtarma anları...

    23.08.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    ABD'nin Kentucky kentinde bir evin ikinci katından gelen çığlık sesleri üzerine komşular polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve hapsedilmiş bir kadın olduğunu fark edince nefes kesen bir operasyona imza attı. Polis vücut kamerasında boynundan yere zincirlenen kadının kurtarılma anları yer aldı.

    ABD'nin Kentucky kentinde girişi barikatlarla kapatılan bir evin ikinci katından yardım seslerinin gelmesi üzerine komşular durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kapıları ve pencereleri tekmeleyerek önce evin içine girmeye çalıştı. Seslerin geldiği ikinci kattaki odanın penceresinin açık olduğunu fark eden polis ekipleri merdivenle üst kata tırmandı ve karşılarına direkt bir zincirle yere vidalanmış bir kadın bulundu.

    İKİ GÜN SONRA TUTUKLANDI

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    Yere zincirlenen kadın polislerin getirdiği balta yardımıyla kurtarıldı. Polislere kendisini kaçıran kişinin palayla saçlarını kestiğini ve anahtarını boynundaki kolyesinde sakladığı kilitle kendisini hapsettiğini söyledi.

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    İsmi açıklanmayan mağdur çocuğunun babası olan 36 yaşındaki Moises May tarafından kaçırıldığını söylerken May 2 gün sonra tutuklandı. İkili arasındaki tartışmanın ardından May’ın genç kadını evine hapsettiği ifade edildi.

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