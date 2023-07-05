Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Öğretmenin 7 yaşındaki çocuğa verdiği ceza çok konuşuldu! Yaramazlık yaptığı için demir bir kafesin içine hapsetti

Öğretmenin 7 yaşındaki çocuğa verdiği ceza çok konuşuldu! Yaramazlık yaptığı için demir bir kafesin içine hapsetti

05.07.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malezya’nın Negeri Sembilan kentindeki bir ilkokulda öğretmen ismi açıklanmayan 7 yaşındaki öğrencisine verdiği cezayla gündem yarattı. Yaramazlık yaptığını söylediği öğrencisinin okulun bahçesinde bulunan demir bir kafesin içine hapseden öğretmen görüntülerin ifşa edilmesinden sonra ülke gündemine yerleşti.

Öğretmenin 7 yaşındaki çocuğa verdiği ceza çok konuşuldu! Yaramazlık yaptığı için demir bir kafesin içine hapsetti

Malezya’nın Negeri Sembilan kentindeki bir ilkokulda bir öğretmen 7 yaşındaki öğrencisine verdiği ceza nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Öğrencinin eve geldiğinde ailesine yaramazlık yaptığı için öğretmeninin kendisini okul bahçesinde bulunan demir bir kafese hapsettiğini söylemesi üzerine babası okula geldi. Okulda elektrik direğinin hemen yanındaki demir kafesi görüntüleyen baba durumu sosyal medyadan ifşa etti.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

kapak1

Yerel haber kaynağı Coconuts’a konuşan baba, verilen cezanın oğlunda bir travma yarattığını ve okula geri dönmek istemediğini dile getirdi. Baba durumu Milli eğitim Müdürlüğü’ne bildirdi.

kapak2

Görüntülerin sosyal medyada gündem yaratmasından sonra Eğitim Bakanı Fadhlina Sidek, konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını bildirdi.

İlginizi Çekebilir

16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp 10 günlük tatile çıktı

16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp 10 günlük tatile çıktı

 Köpek gezdirirken kaybolmuştu! 8 yıl sonra canlı olarak bulundu

Köpek gezdirirken kaybolmuştu! 8 yıl sonra canlı olarak bulundu

 3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

 Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

 Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

 Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

 Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

 Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

 Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

 Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

 “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gülücükler saçtı, espriler yaptıDünya bu görüntüleri konuşuyor! Gülücükler saçtı, espriler yaptı
7 yaşındaki çocuk feribottan denize düştü! Annesi arkasından atladı ve...7 yaşındaki çocuk feribottan denize düştü! Annesi arkasından atladı ve...
Rüyada ceviz toplamakRüyada ceviz toplamak
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Malezya öğrenci

En Çok Okunan Trend Haberler

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kıyıya kadar geldi! Çığlık çığlığa kaçmaya çalıştılar

Kıyıya kadar geldi! Çığlık çığlığa kaçmaya çalıştılar

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Köpek gezdirirken kaybolmuştu! 8 yıl sonra canlı olarak bulundu

Köpek gezdirirken kaybolmuştu! 8 yıl sonra canlı olarak bulundu

Hastanenin otoparkında hemşire diyaliz hastasıyla cinsel ilişkiye girdi

Hastanenin otoparkında hemşire diyaliz hastasıyla cinsel ilişkiye girdi

Dagi'de net %50 indirim ve 1 alana 1 hediye fırsatı

Dagi'de net %50 indirim ve 1 alana 1 hediye fırsatı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.