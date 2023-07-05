Öğretmenin 7 yaşındaki çocuğa verdiği ceza çok konuşuldu! Yaramazlık yaptığı için demir bir kafesin içine hapsetti

Malezya’nın Negeri Sembilan kentindeki bir ilkokulda bir öğretmen 7 yaşındaki öğrencisine verdiği ceza nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Öğrencinin eve geldiğinde ailesine yaramazlık yaptığı için öğretmeninin kendisini okul bahçesinde bulunan demir bir kafese hapsettiğini söylemesi üzerine babası okula geldi. Okulda elektrik direğinin hemen yanındaki demir kafesi görüntüleyen baba durumu sosyal medyadan ifşa etti.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Yerel haber kaynağı Coconuts’a konuşan baba, verilen cezanın oğlunda bir travma yarattığını ve okula geri dönmek istemediğini dile getirdi. Baba durumu Milli eğitim Müdürlüğü’ne bildirdi.

Görüntülerin sosyal medyada gündem yaratmasından sonra Eğitim Bakanı Fadhlina Sidek, konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını bildirdi.