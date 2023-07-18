Her satırı korkunç! Tatilde sevgilisini boğarak öldürdü... Büyükannesinin bahçesine mezar açıp gömdü

46 yaşındaki Jorge Garay, bir çocuk annesi sevgilisi 37 yaşındaki Karla Godoy’u tatilde aralarında yaşanan tartışmanın sonrasında öldürdüğünü itiraf etti. Büyükannesinin Peru’daki evinin bahçesinde sevgilisinin cansız bedenini plastik bir torbaya sararak gömdüğünü itiraf eden Garay, cinayetin nefsi müdafaa olduğunu savundu.

“ÖLDÜRECEĞİNDEN KORKTUM”

Polise verdiği ifadesinde “Öldüreceğinden korktum” diyerek sevgilisini kendisini savunmak için boğarak öldürdüğünü söyledi. Cinayet anını detaylı bir şekilde anlatan Garay, “Üzerime doğru geldi. Onu lastikle boğazından yakaladım. Beni teklemeye başladı. Çıldırmıştım. Şu an ne olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Beni öldürmeye çalıştığı için ona kızdığımı biliyorum” dedi.

Godoy'u boğduktan sonra cesedi bahçeye gömmeden önce paniklediğini söyleyen Garay, Peru polisinin incelemelerinden sonra parmak izinden tespit edildi. 28 Temmuz’da cezası kesinleşecek olan Garay cinayetten tutuklandı.