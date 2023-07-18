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  4. Her satırı korkunç! Tatilde sevgilisini boğarak öldürdü... Büyükannesinin bahçesine mezar açıp gömdü

Her satırı korkunç! Tatilde sevgilisini boğarak öldürdü... Büyükannesinin bahçesine mezar açıp gömdü

18.07.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatilde sevgilisi Karla Godoy ile kavga ettiğini kabul eden 46 yaşındaki Jorge Garay isimli bir adam korkunç bir cinayete imza attı. Sevgilisini öldürdükten sonra Peru’daki büyükannesinin evinin bahçesinde açtığı mezara gömen Garay cinayetten suçlu bulundu.

46 yaşındaki Jorge Garay, bir çocuk annesi sevgilisi 37 yaşındaki Karla Godoy’u tatilde aralarında yaşanan tartışmanın sonrasında öldürdüğünü itiraf etti. Büyükannesinin Peru’daki evinin bahçesinde sevgilisinin cansız bedenini plastik bir torbaya sararak gömdüğünü itiraf eden Garay, cinayetin nefsi müdafaa olduğunu savundu.

“ÖLDÜRECEĞİNDEN KORKTUM”

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Polise verdiği ifadesinde “Öldüreceğinden korktum” diyerek sevgilisini kendisini savunmak için boğarak öldürdüğünü söyledi. Cinayet anını detaylı bir şekilde anlatan Garay, “Üzerime doğru geldi. Onu lastikle boğazından yakaladım. Beni teklemeye başladı. Çıldırmıştım. Şu an ne olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Beni öldürmeye çalıştığı için ona kızdığımı biliyorum” dedi.

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Godoy'u boğduktan sonra cesedi bahçeye gömmeden önce paniklediğini söyleyen Garay, Peru polisinin incelemelerinden sonra parmak izinden tespit edildi. 28 Temmuz’da cezası kesinleşecek olan Garay cinayetten tutuklandı.

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