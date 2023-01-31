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Her şey ağzında geçmeyen ufak bir yarayla başladı! Çenesi kesilerek kaval kemiğinden parça takıldı

31.01.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağızda görülen yaralar genellikle önemsiz sanılarak göz ardı ediliyor. Ancak geçmeyen bu yaralar riskli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Ağzında geçmeyen yara şikayetiyle doktora başvuran Barış Çakmaklı'nın kötü huylu tümöre sahip olduğu öğrenildi. Yapılan müdahalelerle çenesinin bir kısmı alındı.

Her şey ağzında geçmeyen ufak bir yarayla başladı! Çenesi kesilerek kaval kemiğinden parça takıldı

Zonguldak'ta yaşayan 46 yaşındaki Barış Çakmaklı bir ay önce ağzında geçmeyen yara şikayetiyle doktora başvurdu. Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Deniz Baklacı’nın yaptığı muayenenin ardından biyopsi sonucunda Çakmaklı’da, ağız içerisinde çene kemiğini tutan kötü huylu tümör tespit edildi. Dr. Burçin Acuner ile birlikte cerrahi işlem planlandı. Yapılan ameliyatta çenenin tümörlü parçası kesilerek temizlendi. Çenesinin yaklaşık 6 santimi dişleriyle birlikte alınan Çakmaklı’nın sol kaval kemiğinden bir parça kesilerek yeni çene yapımında kullanıldı. Çakmaklı’nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

"AYAĞINDAKİ KEMİĞİN EKSİKLİĞİNİ HİSSETMİYOR"

Barış Çakmaklı’nın ağız içerisinde tespit edilen kötü huylu tümörle birlikte çenesinin bir kısmı alındıktan sonra yerine kaval kemiğinden parça kesilerek eksik kısım tamamlandı. Kulak burun boğaz ekibinin çeneyi kesip çıkarması ve tümörü temizlemesinin ardından çeneyi onarmada görev aldıklarını söyleyen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda görevli Dr. Burçin Acuner, “Ayağındaki kemiğin eksikliğini hissetmiyor. Yavaş yavaş yemek yemeye başladı” dedi.

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HER ŞEY AĞZINDA ÇIKAN YARAYLA BAŞLADI

Doç. Dr. Deniz Baklacı, “Hasta bize ağızda geçmeyen yara şikayetiyle başvurdu. Yara bölgesinden alınan biyopsi sonucu malign karakterde (kötü huylu tümör) gelmesi sonucu tedavi planlaması yaptık. Hastalığın kemik komşuluğu olması nedeniyle buradan çıkarılacak parçanın yerine fonksiyonel olan bir organ olması açısından rekonstrüksiyonun yapılması gerekiyordu. Bizim dahil olduğumuz kısım tümörün çıkarılması ve boyunun temizlenmesi, ancak geride kalan boşluk ve çenenin yeniden onarımında biz işi plastik ve rekonstrüktif cerrahi bölümüne devrediyoruz” dedi.

"YAVAŞ YAVAŞ YEMEK YEMEYE BAŞLADI"

Çeneyi onarmada görev aldıklarını ifade eden Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümünden Dr. Burçin Acuner de “Kemik boşluğunu doldurabilmek için fonksiyon olarak olmasa çok da eksikliğini hissetmeyeceği kaval kemiğinin bir kısmını alıp çenedeki eksik olan kemik dokusunun yerine koyduk. Aynı zamanda ağız içinde bir cilt defekti de vardı. Gene bacağındaki cildi alıp bu eksik dokuyu onarmak için kullandık. Bir sıkıntısı olmadı hastanın ameliyattan sonraki dönemde. Rehabilitasyonu devam ediyor. Genel durumunda ve yürümesinde bir sıkıntısı yok. Ayağındaki kemiğin eksikliğini hissetmiyor. Yavaş yavaş yemek yemeye başladı. İyileşme sürecine devam edecek” diye konuştu.

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"OLDUKÇA HIZLI BİR SÜREDE İLERLEME KAYDETTİK"

Selma Akyol Çakmaklı ise eşinin başarılı bir ameliyat geçirdiğini söyleyerek, “Oradaki kitle alındı, bundan sonra iyileşmesi var. Biraz daha bekleyeceğiz. Kendisi de gayet iyi. Oldukça hızlı bir sürede ilerleme kaydettik” dedi.

(DHA)

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