HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Her şey bir sivilceyle başladı! Burnu milim milim eridi... Yardım bekliyorlar

Her şey bir sivilceyle başladı! Burnu milim milim eridi... Yardım bekliyorlar

11.02.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

59 yaşındaki Kazım Öztaş için sıkıntılı süreçler burnunda çıkan bir sivilceyle başladı. Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yaşayan Öztaş’a sivilce sonrası cilt kanseri teşhisi konuldu. Öztaş’ın burnu her gün milim milim eridi. 31 defa ameliyat geçiren Öztaş, tedavisinin devam edebilmesi için yardım istedi. Öztaş’ın oğlu Erdem Öztaş, “ Ameliyatı devlet karşılıyor fakat yüzündeki maskeyi karşılamıyor ve maske baya bir maliyetli. Biz bu konuda bilgisi olan, destek olacak insanları arıyoruz.” dedi.

Her şey bir sivilceyle başladı! Burnu milim milim eridi... Yardım bekliyorlar

Güldibi Mahallesinde ikamet eden 59 yaşındaki Kazım Öztaş’a burnunda çıkan sivilce sebebiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’nde cilt kanseri tanısı konuldu. Teşhis sonrasında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji bölümüne sevk edilen Öztaş, burada ışın tedavisi gördü. 15 seans sonrasında burnundaki kıkırdağı eriyen Öztaş, burada 31 kez yüz ameliyatı geçirdi.

"BURNUNDAKİ KIKIRDAK ERİYİP DÖKÜLDÜ, 31 DEFA AMELİYAT OLDU"

Işın tedavisi neticesinde burnunu kaybeden Kazım Öztaş’ın oğlu Erdem Öztaş, “2009 senesinde babama cilt kanseri teşhisi konuldu. Burnunda çıkan sivilce ameliyatla alınmadı, ışın tedavisine gönderildi. Işın tedavisinde 15 seans gördü ve burnu kıkırdağı eriyip döküldü. Bundan doğan sebeplerden dolayı 31 defa ameliyat oldu ve bu süreçler sıkıntılı geçti. Her defasında daha da kötüye gitti. Düzeltmek için başını şişirdiler burnuna parça yapmak istediler olmadı, kolundan ve ayağından parça aldılar yapılamadı. Şu an hastalığı devam ediyor ve ayın 15’inde yeniden bir ameliyatı var. Ameliyatı devlet karşılıyor fakat yüzündeki maskeyi karşılamıyor ve maske baya bir maliyetli. Biz bu konuda bilgisi olan, yardımcı olacak, destek olacak insanları arıyoruz. Nasıl olur, nasıl bir maske yapılabilir” dedi.

buruniç1

"YEME VE İÇMEDE ZORLANIYOR"

Sosyal medyada yardımlaşma derneği kuran ve Öztaş için yardım kampanyası başlatan Cüneyt Uzun, “Kazım amcamızın burnunda sivilce çıkması neticesinde cilt kanseri teşhisi koyulmuş kendisine bununla alakalı olarak 13 senede 31 kere ameliyat geçirmiş. 15’inde bir ameliyatı var ve bunun bedeli 50-60 bin lira tutuyor. Bunu biz dernek olarak elimizden geldiğince karşılamaya çalışacağız yalnız ameliyat yapılmışken kalıcı bir çözüm istiyoruz. Eğer bir maske yapılırsa amcamız bundan sonraki yaşamında daha rahat edecektir çünkü yeme ve içmede zorlanıyor” diye konuştu. (İHA)

buruniç2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıyafeti nedeniyle ambulansa binmek istememişti... Bakan Koca o işçiyi paylaştıKıyafeti nedeniyle ambulansa binmek istememişti... Bakan Koca o işçiyi paylaştı
Bakan Koca duyurdu... E-reçete ve raporda yeni dönemBakan Koca duyurdu... E-reçete ve raporda yeni dönem
Bahçeli'den sert tepki! 'Kuzu kuzu ödeyecek'Bahçeli'den sert tepki! 'Kuzu kuzu ödeyecek'
Anahtar Kelimeler:
cilt kanseri Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni bir kriz kapıda! "Hükümete açıkça çağrıda bulunuyoruz..."

Yeni bir kriz kapıda! "Hükümete açıkça çağrıda bulunuyoruz..."

Üniversite sınavında baraj puanı kaldırıldı

Üniversite sınavında baraj puanı kaldırıldı

Mario Balotelli İstanbul'a mı geliyor?

Mario Balotelli İstanbul'a mı geliyor?

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

Peş peşe açıklamalar! ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için tarih verdi

Peş peşe açıklamalar! ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için tarih verdi

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Dünyaya duyurdular: Hamilelik tarih oluyor

Dünyaya duyurdular: Hamilelik tarih oluyor

Emlak krizi! Boşanmayla ilgili yeni iddia

Emlak krizi! Boşanmayla ilgili yeni iddia

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Günde üç fincan kahve için! Etkileri inanılmaz

Günde üç fincan kahve için! Etkileri inanılmaz

Sevgilisiyle tatildeyken öyle bir şey yaptı ki...

Sevgilisiyle tatildeyken öyle bir şey yaptı ki...

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.