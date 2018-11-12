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Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 16:34 | Son Güncelleme

Eskişehir'de, FETÖ'den hükümlü kuyumcu Yalçın E. ve kızı avukat Büşra Nur Ç. (26) hakkında, cezaevindeki FETÖ sanığı Semih A.'nın yazdığı notu aynı cezaevinin kadınlar bölümünde kalan eşi Tuğba A.'ya ulaştırdıkları iddiasıyla dava açıldı. Davanın duruşmasının ilerleyen günlerde yapılacağı belirtildi.

Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Cumhuriyet savcısı tarafından, Yalçın Ercan için "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek", gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılan avukat kızı Büşra Nur Ç. hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, kapalı cezaevinde hükümlü olan Yalçın Ercan'ın, "mahrem imam" suçlamasıyla yargılanan koğuş arkadaşı Semih A.'nın aynı suçtan tutuklu eşi Tuğba A.'ya yargıyı yanıltmak amacıyla yazdığı mektubunu, Eskişehir Barosu'na kayıtlı avukat kızı Büşra Nur Ç. aracılığıyla teslim ettirdiğinin belirlendiği bilgisi yer aldı.

Büşra Nur Ç.'nin bazı toplantılarına babasıyla katıldığı FETÖ/PDY ile iltisakı ve irtibatı nedeniyle KHK ile kapatılan Eskişehir Hukuksal Bakış Derneği üyesi de olduğu belirtilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

"Tutuklu sanık Semih A.'nın aynı infaz kurumunda tutuklu eşi Tuğba A.'ya yazdığı mektupta, 'Hani nişanlıyken bir süre senin üzerine hat kullanmıştım. Düşündüm ki o tarihlerde senin hattını kullandığımı söylesem. Sen o numarayı resmi yerlerde kendi adına vermiş miydin? Eğer vermişsen benim kullandığımı ispat edemezler. Bana mahrem imam suçlaması atılıyor. Ankara KOM'da hard diskte çıkmış. Bana gelen tutukluluk devamında birkaç kişi var. Onların suçlaması da aynı. Sanırım dosya veya devam bu minvale çekilmeye çalışılıyor. Bu suçlama ile yargılananlara 12 yıl veriliyor. Görünen o şu anda. Sende böyle bir suçlama var mı? Tutukluluk devamında isimler ve varsa suçlamalar bu yönde mi? İnşallah geçecek bunlar. Seni çok seviyorum.' gibi yargıyı yanıltmak amacıyla yazıldığı anlaşılan mektubu Yalçın Ercan'ın avukat kızı Büşra Nur Ç.'nin yaptığı görüşmede gizlice teslim ettiği belirlenmiştir. Büşra Nur Ç. ve babası Yalçın Ercan'ın suçlarına uyan kanun maddelerine istinaden cezalandırılmaları talep edilir." AA

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FETÖ Eskişehir

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