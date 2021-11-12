Her şey en taze haliyle güzel! İşte kasım ayında tüketebileceğiniz meyve ve sebzeler

Kasım ayı, kış mevsiminin yaklaştığını yavaştan hissettirmeye başlar. Havaların soğumasıyla birlikte vücut direnci düşer ve bu sebeple bağışıklık sisteminiz zayıflar. Böylece soğuk algınlığı gibi hastalıkların sayısı artış gösterir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için meyve ve sebze gibi gıdalardan alınan vitaminlerle vücut direncinizi artırmanız gerekir. İçeriğinde C vitamini olan gıdalar bu konuda oldukça fayda sağlar. Peki kasım ayında en taze haliyle tüketebileceğiniz besinler hangileri?

KASIM AYINDA HANGİ MEYVELER TÜKETİLMELİ?

Mandalina, greyfurt, portakal ve limon gibi meyveleri kasım ayında en taze haliyle tüketerek bağışıklığınızı daha da güçlendirebilirsiniz. Bol miktarda C vitamini içeren bu meyveleri, dilerseniz direkt olarak dilerseniz de suyunu sıkıp içebilirsiniz.

Örneğin; portakalı, havuç, elma ya da armut suyu ile birlikte harika bir meyve ve sebze kokteyli yaparak tüketebilirsiniz.

Ekşi bir tada sahip olması sebebiyle greyfurtu direkt olarak tüketemiyorsanız kokteyl yaparak içebilirsiniz. Ayrıca bu meyve, cilde çok faydalı gelmesinin yanı sıra kalp riskine yakalanma oranını da azaltıyor.

Yine yüksek oranda C vitamini içeren limonu sade haliyle tüketemeseniz bile çorbalarınızda veya salatalarınızda mutlaka kullanmalısınız.

ANTİOKSİDAN AÇISINDAN ZENGİN MEYVELER HANGİLERİ?

Antioksidan açısından fazlasıyla zengin olan kuşburnunun sıcacık çayını ve kızılcık meyvesinden hazırladığınız tatlı şerbeti de kasım ayı içerisinde en taze haliyle tüketebilirsiniz.

Ayrıca üzüm, yaban mersini, muz, ayva ve nar gibi antioksidan ve çeşitli vitaminler açısından zengin olan besinler de kasım ayında en taze haliyle tüketebileceğiniz meyveler arasında yer alıyor.

SEBZELERİ DE UNUTMAYALIM