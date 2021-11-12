Her şey en taze haliyle güzel! İşte kasım ayında tüketebileceğiniz meyve ve sebzeler

Kasım ayı, kış mevsiminin yaklaştığını yavaştan hissettirmeye başlar. Havaların soğumasıyla birlikte vücut direnci düşer ve bu sebeple bağışıklık sisteminiz zayıflar. Böylece soğuk algınlığı gibi hastalıkların sayısı artış gösterir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için meyve ve sebze gibi gıdalardan alınan vitaminlerle vücut direncinizi artırmanız gerekir. İçeriğinde C vitamini olan gıdalar bu konuda oldukça fayda sağlar. Peki kasım ayında en taze haliyle tüketebileceğiniz besinler hangileri?
Mandalina, greyfurt, portakal ve limon gibi meyveleri kasım ayında en taze haliyle tüketerek bağışıklığınızı daha da güçlendirebilirsiniz. Bol miktarda C vitamini içeren bu meyveleri, dilerseniz direkt olarak dilerseniz de suyunu sıkıp içebilirsiniz.
Örneğin; portakalı, havuç, elma ya da armut suyu ile birlikte harika bir meyve ve sebze kokteyli yaparak tüketebilirsiniz.
Ekşi bir tada sahip olması sebebiyle greyfurtu direkt olarak tüketemiyorsanız kokteyl yaparak içebilirsiniz. Ayrıca bu meyve, cilde çok faydalı gelmesinin yanı sıra kalp riskine yakalanma oranını da azaltıyor.
Antioksidan açısından fazlasıyla zengin olan kuşburnunun sıcacık çayını ve kızılcık meyvesinden hazırladığınız tatlı şerbeti de kasım ayı içerisinde en taze haliyle tüketebilirsiniz.
Muhteşem bir A vitamini kaynağı olan havuç, göz ve kemik sağlığınıza çok iyi gelir.
Demir, magnezyum ve bakır açısından zengin olan ıspanak, içerdiği vitaminlerle vücudunuzu dinç tutmanızı sağlar.
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