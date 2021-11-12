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Her şey en taze haliyle güzel! İşte kasım ayında tüketebileceğiniz meyve ve sebzeler

12.11.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasım ayı, sonbaharın bittiğinin ve kış mevsiminin geldiğinin habercisidir. Isının düşmesiyle giderek soğumaya başlayan havalar, vücut direncinizin azalmasına sebep olur. Bu durumda çeşitli gıda takviyeleriyle bağışıklığınızı güçlendirerek kendinizi hastalıklara karşı korumanız gerekir. Peki kasım ayında vücudunuz için yararlı besinler nelerdir, öğrenmek ister misiniz?

Her şey en taze haliyle güzel! İşte kasım ayında tüketebileceğiniz meyve ve sebzeler

Kasım ayı, kış mevsiminin yaklaştığını yavaştan hissettirmeye başlar. Havaların soğumasıyla birlikte vücut direnci düşer ve bu sebeple bağışıklık sisteminiz zayıflar. Böylece soğuk algınlığı gibi hastalıkların sayısı artış gösterir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için meyve ve sebze gibi gıdalardan alınan vitaminlerle vücut direncinizi artırmanız gerekir. İçeriğinde C vitamini olan gıdalar bu konuda oldukça fayda sağlar. Peki kasım ayında en taze haliyle tüketebileceğiniz besinler hangileri?

KASIM AYINDA HANGİ MEYVELER TÜKETİLMELİ?

  • Mandalina, greyfurt, portakal ve limon gibi meyveleri kasım ayında en taze haliyle tüketerek bağışıklığınızı daha da güçlendirebilirsiniz. Bol miktarda C vitamini içeren bu meyveleri, dilerseniz direkt olarak dilerseniz de suyunu sıkıp içebilirsiniz.

  • Örneğin; portakalı, havuç, elma ya da armut suyu ile birlikte harika bir meyve ve sebze kokteyli yaparak tüketebilirsiniz.

  • Ekşi bir tada sahip olması sebebiyle greyfurtu direkt olarak tüketemiyorsanız kokteyl yaparak içebilirsiniz. Ayrıca bu meyve, cilde çok faydalı gelmesinin yanı sıra kalp riskine yakalanma oranını da azaltıyor.

  • Yine yüksek oranda C vitamini içeren limonu sade haliyle tüketemeseniz bile çorbalarınızda veya salatalarınızda mutlaka kullanmalısınız.
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ANTİOKSİDAN AÇISINDAN ZENGİN MEYVELER HANGİLERİ?

  • Antioksidan açısından fazlasıyla zengin olan kuşburnunun sıcacık çayını ve kızılcık meyvesinden hazırladığınız tatlı şerbeti de kasım ayı içerisinde en taze haliyle tüketebilirsiniz.

  • Ayrıca üzüm, yaban mersini, muz, ayva ve nar gibi antioksidan ve çeşitli vitaminler açısından zengin olan besinler de kasım ayında en taze haliyle tüketebileceğiniz meyveler arasında yer alıyor.

SEBZELERİ DE UNUTMAYALIM

  • Muhteşem bir A vitamini kaynağı olan havuç, göz ve kemik sağlığınıza çok iyi gelir.

  • Demir, magnezyum ve bakır açısından zengin olan ıspanak, içerdiği vitaminlerle vücudunuzu dinç tutmanızı sağlar.

  • Kasım ayında en taze haliyle tüketebileceğiniz; pırasa, yer elması, turp, karalahana, kereviz, kırmızı pancar, bal kabağı, pazı ve karnabahar gibi sebzeler de bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize yardımcı olur.
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