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Her şey hemen bitmiyor! Ölüm sonrası zombi genler harekete geçiyor

24.03.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otopsi sonrası genlerin canlandığını duymak tuhaf gelebilir, ancak uzmanlar bunun sürpriz olmadığını söylüyor. Öyle ki, öldükten sonraki saatlerde, insan beynindeki belirli hücreler hala faaliyet gösteriyor. Illinois Üniversitesi’nde yapılan yeni araştırmaya göre bazı hücrelerin faaliyeti artıyor ve devasa boyutlara ulaşıyor.

Her şey hemen bitmiyor! Ölüm sonrası zombi genler harekete geçiyor

Yapılan araştırmalarda bir kişi öldüğünde beyindeki her şeyin durduğu bilinir ancak yeni bir çalışmaya göre bazı genlerin kısa süre sonra canlandığı ortaya çıktı.

Illinois Üniversitesi'nden bir ekip, glial hücreler adı verilen iltihaplı hücreler olan bu 'zombi genlerinin', aktiviteyi artırdığını ve devasa oranlarda büyüdüğünü buldu.

Araştırmacılar, taze beyin dokusundaki gen ifadelerindeki eylemleri gözlemlediler ve ölümden saatler sonra uzun kol gibi uzantıların filizlediklerini gözlemlediler.

KALP ATMAYI BIRAKTIĞINDA HER ŞEY BİTMİYOR

Nöroloji ve rehabilitasyon başkanı Dr. Jeffrey Loeb konu hakkında şunları söyledi: 'Çoğu çalışma kalp atmayı bıraktığında beyindeki her şeyin durduğunu varsayar, ancak bu öyle değildir. İnsan beyin dokuları üzerindeki araştırmaları yorumlamak için bulgularımıza ihtiyaç duyulacak. Şimdiye kadar bu değişiklikleri ölçmemiştik.'

BEYİN AMELİYATINDA GÖZLEMLENDİ

Çalışma, nörolojik bozukluğu olan bir insanın standart bir beyin ameliyatı sırasında toplanan taze beyin dokusunu analiz etti.

Ekip, analiz edilen genlerin yaklaşık yüzde 80'inin 24 saat boyunca nispeten sabit kaldığını ve ifadelerinin çok fazla değişmediğini keşfetti. Bu genler grubu, temel hücresel işlevleri sağlayan genlerdi ve araştırma çalışmalarında doku kalitesini göstermek için yaygın olarak kullanılıyor, aynı zamanda temizlik genleri olarak da biliniyor.

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Nöronlarda mevcut olduğu bilinen hafıza, düşünme ve nöbet aktivitesi gibi insan beyni aktivitesine karmaşık bir şekilde dahil olduğu gösterilen başka bir grup, ölümden sonraki saatlerde hızla bozuldu.

Loeb, bu genlerin şizofreni ve Alzheimer hastalığı gibi bozuklukları inceleyen araştırmacılar için önemli olduğunu söyledi.

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ÖLÜM SONRASI ZOMBİ GENLER HAREKETE GEÇTİ

Üçüncü bir gen grubu yani "zombi genleri", nöronal genler azalırken aynı zamanda aktivitelerini de artırdı. Ölüm sonrası değişiklikler yaklaşık 12 saatte zirve yaptı.

Loeb, ''Bulgularımızdan elde ettiğimiz iyi haber şu ki, hangi genlerin ve hücre türlerinin kararlı olduğunu, hangilerinin bozulduğunu ve hangilerinin zamanla arttığını biliyoruz, böylece ölüm sonrası beyin çalışmalarından elde edilen sonuçlar daha iyi anlaşılabilir. Bulgularımız, insan beyin dokularında yapılan araştırmaların yorumlanmasında kullanılabilir" diyor.

2016'DA HAYVANLAR ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPILMIŞTI

2016'da yayınlanan iki çalışmada, genlerin çoğunun hayvanlar öldükten yarım saat sonra harekete geçtiği, bazılarının 24 hatta 48 saat sonra aktif hale geliğini bildirdiler.

Her iki hayvan için, aktif genlerin yarısından fazlası proteinleri kodlarken, diğerleri düzenleyici genlerdi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ölümden Sonra Cenaze'yi Yıkama Esnasında Vefat Eden Kişi Gözlerini Açar Ve Etrafına Bakar Kim Var Yok Diye. Bunu Dinimiz Açıklıyor Zaten Bilim Dinin Gerisinden Gidiyor Bunu Bir Kez Daha Anladık...

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