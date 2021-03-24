Her şey hemen bitmiyor! Ölüm sonrası zombi genler harekete geçiyor

Yapılan araştırmalarda bir kişi öldüğünde beyindeki her şeyin durduğu bilinir ancak yeni bir çalışmaya göre bazı genlerin kısa süre sonra canlandığı ortaya çıktı.

Illinois Üniversitesi'nden bir ekip, glial hücreler adı verilen iltihaplı hücreler olan bu 'zombi genlerinin', aktiviteyi artırdığını ve devasa oranlarda büyüdüğünü buldu.

Araştırmacılar, taze beyin dokusundaki gen ifadelerindeki eylemleri gözlemlediler ve ölümden saatler sonra uzun kol gibi uzantıların filizlediklerini gözlemlediler.

KALP ATMAYI BIRAKTIĞINDA HER ŞEY BİTMİYOR

Nöroloji ve rehabilitasyon başkanı Dr. Jeffrey Loeb konu hakkında şunları söyledi: 'Çoğu çalışma kalp atmayı bıraktığında beyindeki her şeyin durduğunu varsayar, ancak bu öyle değildir. İnsan beyin dokuları üzerindeki araştırmaları yorumlamak için bulgularımıza ihtiyaç duyulacak. Şimdiye kadar bu değişiklikleri ölçmemiştik.'

BEYİN AMELİYATINDA GÖZLEMLENDİ

Çalışma, nörolojik bozukluğu olan bir insanın standart bir beyin ameliyatı sırasında toplanan taze beyin dokusunu analiz etti.

Ekip, analiz edilen genlerin yaklaşık yüzde 80'inin 24 saat boyunca nispeten sabit kaldığını ve ifadelerinin çok fazla değişmediğini keşfetti. Bu genler grubu, temel hücresel işlevleri sağlayan genlerdi ve araştırma çalışmalarında doku kalitesini göstermek için yaygın olarak kullanılıyor, aynı zamanda temizlik genleri olarak da biliniyor.