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"Her şey yolunda giderken manipülasyon başladı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 21:07 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci, MİT tırları... Ardından 15 Temmuz hain darbe girişimi olaylarını hatırlayın. Hatta terör örgütlerinin şehirlerimizde çukurlar kazdığı günleri hatırlayın. O günlerde bile ekonomik kriz yaşamadık. Ama seçimlerin ardından ihracat rekorları kırarken, yani her şey yolunda giderken manipülasyon başladı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci, MİT tırları... Ardından 15 Temmuz hain darbe girişimi olaylarını hatırlayın. Hatta terör örgütlerinin şehirlerimizde çukurlar kazdığı günleri hatırlayın. O günlerde bile ekonomik kriz yaşamadık. Ama seçimlerin ardından ihracat rekorları kırarken, yani her şey yolunda giderken manipülasyon başladı." dedi.

Dağ, Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi ziyaretlerinin ardından katıldığı AK Parti İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye ekonomisinin manipülasyonla karşı karşıya kaldığını belirten Hamza Dağ, tüm tedbirlerin alındığını, alınmaya da devam edeceğini söyledi.

Birlik beraberlik vurgusu yapan Dağ, Türkiye'nin son dört yılda maruz kaldığı tüm saldırıları bertaraf etmeyi başardığını kaydetti.

Yaz aylarında döviz kurları üzerindeki dalgalanmayla başlayan sürecin doğru okunması gerektiğinin altını çizen Dağ, "Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci, MİT tırları... Ardından 15 Temmuz hain darbe girişimi olaylarını hatırlayın. Hatta terör örgütlerinin şehirlerimizde çukurlar kazdığı günleri hatırlayın. O günlerde bile ekonomik kriz yaşamadık. Ama seçimlerin ardından ihracat rekorları kırarken, yani her şey yolunda giderken manipülasyon başladı." şeklinde konuştu.

Ekonomideki gelişmelerin yakından takip edildiğini dile getiren Dağ, "Çok önemli bir sınavın içindeyiz, ekonomimiz üzerinde kriz adı altında yapılmakta olan manipülasyonu görüyoruz. Tüm tedbirler alınıyor, alınmaya da devam edecek. 2008'de dünya finans krizi yaşarken Cumhurbaşkanı'mız 'Bu kriz ülkemizi teğet geçecek.' dedi, dediği gibi de oldu. Cumhurbaşkanı'mız her zaman ileriyi gördü, bu süreç de daha önceden olduğu gibi Cumhurbaşkanı'mızı haklı çıkartacak." ifadelerini kullandı.

Dağ, konuşmasının ardından partisi tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi eğitimini dereceyle bitirenlere sertifikalarını verdi.

- Gençlerle bir araya geldi

Genel Başkan Yardımcısı Dağ, programın ardından Tiritoğlu Parkı'nda partisinin gençlik kolları üyeleriyle bir araya geldi. Dağ, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de gençlerden en çok oy olan partinin AK Parti olduğunu söyledi.

Gençlerin daha fazla siyasete katılmaları gerektiğini vurgulayan Dağ, "Yaptığımız araştırmalar, gençlerin AK Parti'ye olan ilgisinin her zaman yüksek olduğunu gösteriyor. Sizler geleceğin yöneticileri olacaksınız, bu nedenle biz gençleri çok önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Basına kapalı devam eden toplantının ardından Dağ, Uşak Belediyesi Kent Park proje alanına ağaç dikti.

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Anahtar Kelimeler:
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