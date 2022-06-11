Her şeyin fazlası zarar! Bunları yemek kanser riskinizi arttırıyor

Kanser nedeniyle her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Kanser vakaları gün geçtikçe artıyor. Kansere neden olan birçok etken bulunuyor. Bu etkenler arasında yanlış beslenme üst sıralarda bulunuyor. Sağlıksız beslenme tüm yaşamı etkileyerek hastalıklara zemin oluşturuyor. Ancak sağlıklı sanılarak yenilen bazı gıdalar da kanser riskini arttırabiliyor. Yapılan araştırmalar çok sağlıklı sandığınız gıdaların cilt ve prostat kanseri riskini arttırdığını ortaya çıkardı.

HAFTADA İKİ PORSİYONDAN FAZLA YEMEK ZARARLI

Yapılan araştırmalara göre haftada iki seferden fazla balık yemek ölümcül cilt kanseri türü olan melanoma yakalanma riskinizi arttırıyor olabilir. Bilim adamları yetişkinlerin balık yeme oranlarını ve hastalıklarını inceledi. Sonuçlara göre haftada en az iki porsiyon balık yiyenlerin cilt kanserine yakalanma olasılığının beşte bir oranında fazla olduğu öğrenildi. ABD'li akademisyenler, bunun balıklarda kansere neden olan kirletici maddelere bağlı olabileceğini söyledi. Diğer uzmanlar ise balığın hala sağlıklı diyetin önemli bir parçasını oluşturduğunu ve yemeyi bırakmaya gerek olmadığını söyledi. Araştırmacılar daha fazla kızarmış olmayan balık yiyen insanların melanom riskini artıran başka yaşam tarzı alışkanlıklarına sahip olabileceğini kaydetti.

YÜZDE 25 DAHA FAZLA

Bir diğer araştırmaya göre günde 430 gr’dan fazla inek sütü içen erkeklerin 20 gr’dan az içen erkeklere göre prostat kanserine yakalanma olasılığının yüzde 25 daha fazla olduğu bulundu. Araştırmacılar, sütte doğal olarak bulunan hormonların suçlanabileceğini söyledi. Ailede hastalık öyküsü olan erkekleri, bulgular netleşene kadar 'orta düzeyde' süt içme konusunda 'temkinli olmaya' teşvik ettiler. Erkekler inek sütü yerine soya, yulaf, kaju sütlerini tercih edebilirler.



