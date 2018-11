‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ projesi 6 yaşına girdi

Ankara'da Eğitim-Bir-Sen, İnsani Yardım Vakfı (İHH), Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı paydaşlığında 5 yıldır yürütülen, ‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var-İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi’nin protokolü yeniden imzalanarak süresi uzatıldı.

Eğitim-Bir-Sen, İnsani Yardım Vakfı (İHH), Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı paydaşlığında 5 yıldır gönüllülük esası ile yürütülen, 2018 eğitim dönemi sonu itibariyle Türkiye ve dünya genelinde 20 bini aşkın yetim çocuğun, 1 milyonu aşkın öğrenci tarafından desteklenen, “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesinin protokolü yeniden uzatıldı. Protokol imza töreni için Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezinde tören düzenlendi.

Törende konuşan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, projenin 6’ıncı yılında olduklarını söyleyerek, “Yardımlaşmayı arttırmak, toplumdaki acıları paylaşmak ve umudu daha da yüceltmek adına İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşler Başkanlığı olmak üzere birlikte çalışmanın içerisinde bulunduk. Dünyada çeşitli acılar ve savaşlar yaşanıyor. İnsanların hayatlarını kaybettiği bir atmosferde 100 yıl içerisinde yaşanan insani kayıplarda rakamlar 100 milyonun üzerinde konuşuluyor. Dünyada yeteri kadar kötülük var. Ancak yeteri kadar iyiliğin olması için beraber kurumsal anlamada bir gayret gösteriyoruz. Hayata farklı açılardan bakabiliriz. Hayata bakış açılarımız farklı olsa da acılarımız aynıdır. Beraber güç birliği yaparak Türkiye’nin dünyadaki saygınlığına yakışır şekilde kapasitemizi bu anlamda birleştiriyoruz" dedi.

‘BU PROJEYİ SON DERECE ÖNEMSİYORUZ’

Eğitim sendikası olarak Türkiye’nin özgürleşmesi, temel hak ve hürriyetlerinin gelişmesi konusunda yoğun bir gayret içerisinde olduklarını belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa ‘benim sesim duyulmuyor’ diyorsa ve o ses bize ulaşmış ise, onun sesi soluğu olmaya da yönelikte çalışmamız var. Bizim bu anlamda yardım elimizi uzatmamız anlamında en önemli paydaşlarımızdan birisi İHH’dır. Yardım kuruluşlarıyla çoğu zaman bir araya geliyoruz. Bu açıdan İHH ile birlikte Arakan’dan, Filistin’e, Suriye’den, Mısır’a, Bosna’dan, Orta Afrika’ya, Somali’ye varan kadar Suriye’de devam eden iç savaş ve trajediye her anlamda bir yardım seferberliği düzenledik. Bu bizim örgütlülüğümüzün zekâtıdır. Biz örgüt bir kitle olarak Türkiye’de 450 bine yaklaşan üye sayısıyla bir eğitim sendikasıyız. Çocuklarda karakter eğitimi anlamında en önemlisi infak ve yardımlaşma duygusunun arttırılmasıdır. Bu projeyi son derece önemsiyoruz. İnfak insanlarla alakalı değil insanlarla alakalıdır. Bizim medeniyetimizde insanlar kardeşi için yaşar, kardeşinin mutluluğuna koşar. Bizde örgütlülüğümüzün zekâtı olarak bu kıymetli çalışmada devam etmeyi son derece önemsiyoruz. İyilikte istikrar için tekrar devam ediyoruz."

BÜLENT YARDIM: İHTİYAÇ SAHİBİ BİR ÇOCUĞUN ELİNDEN TUTMAK BÜTÜN GÖRÜŞLERİN ORTAK DEĞERİDİR

6 yıldır Eğitim-Bir-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İHH olarak yaptıkları Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var-İyilikte Yarışan Sınıflar’ projesi ile milyonlarca gence ulaştıklarını vurgulayan İnsani Yardım Vakfı (İHH)Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise, şunları söyledi: "Dünyada 400 milyon yetimle ilgili bir pencere açıldı. Şuanda bu yetim çocuklar dünyada yokluğa mahkûm ya da çeşitli suç örgütlerinin hedefleri arasında yer alıyorlar. İHH ve benzeri kuruluşlar bu çocukların hepsiyle ilgilenirken, başka bir ajanda ortaya koymuyor. Sadece onların ihtiyaçlarını görmek, hayatta kalabilmelerini ve hayata tutunabilmelerini sağlamak, büyüdükleri zamanda insanlığa faydalı olup eğitim süreçlerini devam ettirmek istiyorlar. Bu çerçevede biz sadece yetimlerin ihtiyaçlarını görmüyoruz. Bugün itibariyle ortalama her yıl 1.5 milyon çocuk bu projede yer aldı. Eğitim-Bir-Sen’e çok teşekkür ediyorum. Türkiye’de her görüşten insan var. Çok kültürlü bir yaşam tarzı içerisindeyiz. Ama ihtiyaç sahibi bir çocuğun elinden tutmak bütün görüşlerin ortak değeridir. Şuanda 400 milyondan fazla yardım bekleyen çok çocuğumuz var. Biz bu proje ile bu çocuklara ulaşma gayreti içerisindeyiz."

