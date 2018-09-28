HABER

Her yerde aranan Gamze'den güzel haber! Sivas'ta bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 10:54 | Son Güncelleme

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4 gün önce, okula gitmek için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Gamze S. (15), Sivasta bulundu.

Her yerde aranan Gamze'den güzel haber! Sivas'ta bulundu

Hekimhan’ın Güzelyayla Mahallesinde oturan Gamze S., 24 Eylül günü okula gitmek üzere evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Gamze S.’nİn ailesi, kızlarının o gün okula gitmediğini de öğrenince jandarma ve polise haber verdi.

Gamze S.’yİ bulmak için çalışma başlatan ekipler, Sivas’a gittiğini belirledi. Aramaları bu kente kaydıran ekipler, dün gece Gamze S.’yİ buldu. Sivas’a giden babası Mehmet S.’yİ kızı Gamze teslim edildi.

Aile, kızlarının bulunmasına katkıda bulunan kent protokolü ile güvenlik güçlerine teşekkür etti. (DHA)


PARTNERKimse burayı bilmiyor... İşte İstanbul'un içindeki cennet!Kimse burayı bilmiyor... İşte İstanbul'un içindeki cennet!
Kayıp Elif, kız arkadaşının evinde çıktıKayıp Elif, kız arkadaşının evinde çıktı
İstanbul'da yakalanan araçtan çıkanlar polisleri hayrete düşürdüİstanbul'da yakalanan araçtan çıkanlar polisleri hayrete düşürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gamze Malatya Kayıp Sivas

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Canlı yayında özür dileyip intihar etti!

Canlı yayında özür dileyip intihar etti!

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Okuyucu Yorumları 1 yorum
sebep ?
Diğer Haberler
Bekir Coşkun: Yazımı paylaşan partiden atılacak!

Bekir Coşkun: Yazımı paylaşan partiden atılacak!

Sevgilisini benzin dökerek yaktı! Bursa'daki korkunç olayın görüntüleri kamerada

Sevgilisini benzin dökerek yaktı! Bursa'daki korkunç olayın görüntüleri kamerada

İstanbul'da yakalanan araçtan çıkanlar polisleri hayrete düşürdü

İstanbul'da yakalanan araçtan çıkanlar polisleri hayrete düşürdü

Cuma mesajları kısa, uzun, resimsiz ve yazılı...

Cuma mesajları kısa, uzun, resimsiz ve yazılı...

Sevgilisinin birlikte olduğu genci öldürdü! Cesedi ranzanın içerisinde çıkarttı

Sevgilisinin birlikte olduğu genci öldürdü! Cesedi ranzanın içerisinde çıkarttı

Vikingler hangi bölgede yaşamıştı? (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

Vikingler hangi bölgede yaşamıştı? (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.