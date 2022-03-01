Her yerde duyduğunuz dermaroller gerçekten işe yarıyor mu? Gelin, tüm detaylarıyla dermaroller mucizesini öğrenin!

Kusursuz ve canlı bir cilt şüphesiz herkesin arzusu. Buna giden yol da büyük oranda iyi bir cilt bakımından geçiyor. Leke, gözenek, kırışıklık ve göz altı morluğu gibi cilt sorunlarından şikayetçiyseniz dermaroller yardımınıza koşuyor. İğneler her ne kadar korkutucu gözükse de her şey daha bakımlı ve güzel bir cilt için! Gelin, dermaroller kullanırken dikkat etmeniz gerekenlere ve dermarollerın etkilerine bir göz atalım.

DERMAROLLER NEDİR?

Dermaroller, 0.25-2.50 mm arasında titanyum mikro iğnelere sahip silindir bir cilt yenileme aleti. Bu aleti evde kendiniz kullanabileceğiniz gibi profesyonel bir cilt bakım merkezinde de uygulama yaptırabilirsiniz. Başta yüz olmak üzere saç ve vücut gibi bölgelerde de kullanabilirsiniz. Ürünün çalışma mantığı ise mikro iğnelerin cilt yüzeyinde minik hasarlar yaratmasına ve cilt kolajen salgısını arttırıp cildi yenilemesine dayanıyor. Bu sayede uygulama sonrasında süreceğiniz ürünler cilt tarafından çok daha fazla emiliyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Dermaroller kullanırken dikkat etmeniz gereken noktalar bulunuyor. Sivilce, egzama, sedef gibi cilt problemleri yaşıyorsanız kesinlikle kullanmamalısınız. Eğer evde uygulama yapıyorsanız ürünü iyice dezenfekte etmeli ve doğru bir şekilde, cildi çizmeden ve bastırmadan uygulamalısınız. Aksi halde cildinize daha büyük zararlar verebilirsiniz. Ayrıca uygulama sonrasında cildinizi aşındıracak ürünler kullanmamalısınız.

GERÇEKTEN İŞE YARIYOR MU?

Herkes, kullandığı ürünlerden etkili bir sonuç almak ister. Dermaroller'ın da etkili olup olmadığı ise büyük bir merak konusu. Cilt probleminiz doğrultusunda uygun iğne boyutunu seçtiğinizde, sonrasında etkili bir cilt ürünü kullandığınızda, düzenli bir şekilde ve uzun süre uyguladığınızda cildi büyük oranda yenilediği biliniyor. Cilt probleminize uygun iğne boyutunu seçmeniz sonuç almanızı kolaylaştırıyor. Ancak sorun cildin alt katmanlarındaysa ve siz küçük iğneli ürün tercih ederseniz iğne alt katmana ulaşmadığı için yeterli gelmez. Ayrıca cilt kendini zamanla yenilediği için düzenli olarak kullanmanız çok önemli. Dermaroller kullanımı sonrasında cilde uygulanan ürünün etkisinin %200 oranında arttığını da hatırlatmakta fayda var.



