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Her yerde onu arıyor! Artan parayı iade edecek: "Gelsin beni bulsun"

18.07.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs, otomobiliyle esnaf Ramazan Barutçu'nun yeni aldığı araca çarptı. İkili kaza sonrası kendi aralarında hasar giderleri için 500 TL'de anlaştı. Ancak araştırmalar sonucunda aracını 150 TL'ye yaptıran Barutçu, şimdi kendisine verilen paradan arta kalan 350 TL'yi iade etmek için aracına çarpan vatandaşı arıyor. Kendisini araştırdığını ama bulamadığını belirten Barutçu, "Gelsin beni bulsun, verdiği parada kul hakkı var" şeklinde konuştu.

Her yerde onu arıyor! Artan parayı iade edecek: "Gelsin beni bulsun"

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir esnaf, yaşanan trafik kazası sonrası aracının hasar giderleri için kendisine verilen paradan arta kalan 350 TL'yi iade etmek için aracına otomobili ile çarpan vatandaşı arıyor. Her şey ise Adnan Menderes Bulvarı üzerinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazaya dayanıyor. Edinilen bilgiye göre, yaşanan kazada bir şahıs otomobili ile, bulvar üzerinde esnaflık yapan Ramazan Barutçu'nun yeni aldığı aracına çarptı.

500 TL'DE ANLAŞTILAR AMA...

Kaza sonrası hasarın giderilmesi konusunda sanayiye giderek kendi aralarında 500 TL'de anlaşan ikili para alışverişinde bulunarak daha sonra bölgeden ayrıldı. Aracını yaptığı araştırmalar sonucunda 150 TL'ye yaptıran Barutçu daha sonra işi gereği memleketine gitti. Bir süre memleketinde kalan Barutçu, Aydın'a döner dönmez aldığı paranın geri kalanı olan 350 TL'yi iade etmek için aracına çarpan şahsı aramaya başladı.

Şahıs ile yaptıkları sohbet sırasında sadece bir kamu kurumunda çalıştığını hatırladığını isim ve soy ismini unuttuğunu belirten Barutçu, "Kazayı yapan şahıs gelsin beni bulsun. Paranın kalan kısmını iade edeceğim" dedi.

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"VURUP, GİDEBİLİRDİ"

Şahsın yaşanan kaza sonucu kendi rızası ile aracındaki hasarı karşılamayı kabul ettiğini belirten Ramazan Barutçu, "Geçtiğimiz aylarda yeni araç almıştım. O gün de iş yerine aracımla geldim ve bulvar üzerine park ederek iş yerimi açtım. Gün içerisinde aracıma bir şey almak için gittim. O sırada bir beyefendi aracımın yanında durmuş ve sağını solunu inceliyordu. Biraz daha yaklaştığımda anladım ki kendi aracı ile benim aracımın köşesine sürtmüş herhangi başka bir şeyin olup olmadığına bakıyor. Vurup gidebilirdi ama sağ olsun vicdanlı biriymiş ki gitmemiş, o da aracın sahibini arıyormuş. Yanına gittiğimde aracı daha yeni aldığımı söyleyerek kazanın nasıl olduğunu sordum. O da anlattı ve kaza neticesinde oluşan hasarın ücretini karşılayacağını söyledi" diye konuştu.

"O PARADA KUL HAKKI VAR"

Yaşanan kazanın büyük bir kaza olmadığını ve sanayideki ustaların söylediklerine göre kendi aralarında ortalama bir ücrete anlaştıklarını kaydeden Barutçu, "Yaşanan kaza sonrası kendisi ile birlikte sanayiye gittik. Parçacılara sorduğumuzda ortalama bir fiyat çıktılar ve kendisi bana o fiyat dahilinde 500 TL takdim ederek gitti. Sonrasında içim rahat etmedi ve daha uygun bir şekilde nasıl yaptırabilirim diye araştırdım. Hasarımı daha uygun bir ücrete giderek 150 TL'ye yaptırdım. Ardından memleketim olan Malatya'ya gitmem gerekiyordu oraya gittim. Yaklaşık bir ay sonra geri geldim. Şimdi de o paranın geri kalan kısmı olan 350 TL'yi iade etmek istiyorum. Kendisini araştırdım ama bulamadım. Beyefendi bana bir kamu kurumunda çalıştığını söylemişti. Adını ve soyadını da unuttum. Buradan kendisine sesleniyorum. Gelsin beni bulsun, zaten geldiğinde ben de onu ve otomobilini tanırım. Verdiği parada kul hakkı var, parasının geri kalanını iade edeceğim" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Aydın
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