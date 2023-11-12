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  4. Her yere birlikte gidiyorlar! Gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor

Her yere birlikte gidiyorlar! Gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor

12.11.2023 09:50 | Son Güncelleme:
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İzmir’de yaşayan 64 yaşındaki Hatice Suner, 9 ay önce gurktan çıkardığı İsveç cinsi ‘Bıdık’ isimli horozunu omzuna alarak İzmir sokaklarını karış karış geziyor. Suner’i omuzunda horoz ile yolda yürürken gören vatandaşlar şaşırıyor. Suner ise her yere ‘Bıdık’ ile birlikte gittiklerini belirtiyor. 64 yaşındaki kadın, “Civcivken koynumda büyüttüm, evde bakıyorum. İsveç cinsi ufak bir horoz, bu kadar büyüyor. Başka hayvanlarım da var ama bu böyle özel çıktı” şeklinde konuştu.

Her yere birlikte gidiyorlar! Gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor

İzmir’de yaşayan 64 yaşındaki Hatice Suner’i omuzunda horoz ile yolda yürürken gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kimisi Suner’i durdurarak horozunu seviyor, kimisi ise fotoğraf çektiriyor.

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“HER GİTTİĞİM YERE GÖTÜRÜYORUM"

‘Bıdık’ ismini koyduğu horozunu çok sevdiğini belirten Suner, “Her gittiğim yere götürüyorum. Kendim çıkardım gurktan. Civcivken koynumda büyüttüm, evde bakıyorum. İsveç cinsi ufak bir horoz, bu kadar büyüyor” dedi.

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“BERABER YATIYORUZ”

Başka hayvanlarının da olduğunu aktaran Suner, “Ama bu böyle özel çıktı. Ben de bunu çok seviyorum, o da beni seviyor. Beraber yatıyoruz. Adı ‘Bıdık’. Ağzımla besliyorum onu. Tuvaletini de söylüyor, bir ses çıkarıyor tuvaleti geldiğinde. Geçtiğimiz yıl mart ayında yumurtadan çıktı. Sadece çıplak ayak gördüğünde hafif ısırıyor. 2 tane eş aldım ama beğenmedi” diye konuştu.

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(İHA)

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İzmir horoz
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