Her yere sığan pratik ve kullanışlı en ucuz katlanır masa modelleri

Katlanır masalar, hem yer tasarrufu hem kolay kullanımı ile ön plana çıkıyor. Katlanır masa modelleri, farklı formlara sahip olabildiği gibi farklı yönlere doğru katlanabiliyor. Demir ayak mekanizması sayesinde basit hamlelerle küçük hâle gelerek kolaylıkla muhafaza edilebiliyor. Hemen hemen her yerde rahatlıkla kullanılabilen katlanır masalar artık çoğaldığı için farklı versiyonları üretiliyor. Gelin, sizler için seçtiğimiz katlanır masa modellerine birlikte göz atalım.

1. Sade görüntüsü ile etkileyici tasarımı olan: Bofigo 60x80 Katlanır Masa Balkon Bahçe Kamp Masası

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Yaylı mekanizması sayesinde kolay ve güvenli bir şekilde açılıp kapanabilen Bofigo 60x80 Katlanır Masa Balkon Bahçe Kamp Masası, en ucuz katlanır masa seçenekleri arasında yer alıyor. Beyaz rengi ve dokusuyla oldukça sade görünüyor. Ürünün geniş boyutta ölçüleri olmadığı için masa, istenilen her yerde kolaylıkla saklanabiliyor. Hem balkonlarda hem bahçelerde rahatlıkla kullanılabildiği gibi araba bagajına da kolay şekilde sığdığı için pikniklerde de kullanılabiliyor. Ayak aparatları sayesinde ürün, zeminde kaymıyor ve sallanmıyor. Yedi kilogram ağırlığıyla kolayca taşınabilen masa, fırın boyayla boyandığı için paslanmıyor.

2. Ufak boyutlarıyla her yere taşıyabileceğiniz Wandersoul Katlanır Kamp Piknik Masası

Hem her yere taşıyabileceğiniz hem son derece kolay kullanıma sahip olmasını istediğiniz bir model arıyorsanız Wandersoul Katlanır Kamp Piknik Masası, tam size göre olabilir! Ürün, küçük boyutlu olmasına rağmen 100 kilograma kadar taşıma kapasitesi bulunuyor. Güçlendirilmiş iki ayak parçası ile her yere konumlandırabileceğiniz ürünün kilit mekanizması bulunuyor. Birkaç farklı yerden güçlendirildiği için uzun yıllar boyunca rahatlıkla kullanılabiliyor. Küçük alanlar ya da piknik ve kamp gibi yerlerde kullanmak için masa arayanlara ürün, en iyi katlanır masa ürünleri arasında adından söz ettiriyor.

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3. Hem çalışma hem yemek masası olarak kullanabileceğiniz: Ecowood Katlanır Dikdörtgen Masa

Uzun süre boyunca kullanılabilecek daha geniş çaplı bir ürün arayanlar için en doğru modellerden biri, Ecowood Katlanır Dikdörtgen Masa olabilir. Ürün, en uygun katlanır masa çeşitlerini araştıranların karşısına ilk çıkan ürünlerden bir tanesi olarak biliniyor. Çok kolay bir şekilde açılıyor ve yine tek hamlede kapanabiliyor. Masanın kenarlarında yer alan özel kaplamalar ve ayak bölümündeki boyalar, ürünü çok farklı bir forma sokuyor. Dikdörtgen olması daha fazla kişinin aynı anda etrafına oturabilmesine olanak tanıyor. Yaygın olarak mutfaklarda kullanılan ürün, yer kaplamadığı için balkonlarda veya teraslarda da tercih ediliyor.

4. Arabalarda kurtarıcınız olarak yer alacak Platan Table Ones-A Küçük Boy Ahşap Katlanır Kamp Piknik Masası

Katlanır masa ahşap kategorisinde yer alan Platan Table Ones-A Küçük Boy Ahşap Katlanır Kamp Piknik Masası, bahçelere çok yakışıyor. Ayrıca ürün, gerek pikniklerde gerek kamp alanlarında kullanılabiliyor. Kendi çantası bulunuyor ve katlanarak çantasına yerleştirilebiliyor. Katlandığında oldukça küçük bir hâle geldiği için arabada rahatlıkla taşınabiliyor. 25 kilograma kadar taşıma kapasitesi bulunan masa, ahşap olsa da su geçirmez özelliğine sahip. Ayaklarında kaydırmaz tırtıklar bulunan ürün, sallanma ya da kayma sorunu yaratmıyor. Katlanır masayı daha detaylı inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

5. Mermer deseni seven kişiler için: İbay Katlanır Beyaz Granit Mermer Görünümlü Masa

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Kullanım alanlarınızda şık görünen bir masanız olmasını istiyorsanız İbay Katlanır Beyaz Granit Mermer Görünümlü Masa, sizin için doğru tercih olabilir. Kolay kullanımı ile ürün, "Katlanır masa nasıl kapatılır?" sorusunun önüne geçer. Çünkü tek hareketle kullanıma hazır hâle getirilip yine tek hareketle kapanabilir. Ölçüleri oldukça küçük olan masa, güçlendirilmiş ayak desteği sayesinde kaymadan durur. Bu sayede ürünü hem iç hem dış mekânlarda rahatlıkla kullanılabilirsiniz. Katlanabildiği için kapı arkaları, dolaplar ve çekyat altlarında masayı muhafaza edebilirsiniz. Ürünün üzerindeki mermer görünümlü plaka, kolay şekilde temizlenerek kullanıcıların beğenisini kazanır.

6. Mutfaklarda çok sevilen: Mandella Mermer Desen Katlanır Yuvarlak Masa

Kolay kullanım imkânı sunan ve mutfak ya da balkonda kullanılan Mandella Mermer Desen Katlanır Yuvarlak Masa, en sevilen modeller arasında yer alıyor. Üzerinde bulunan mermer deseni, şık bir görüntü oluşturuyor. 90 x 90 cm olan katlanır masa ölçüleri, oldukça kullanışlı bir alan sunuyor. Böylece pek çok kişi aynı anda masayı rahatlıkla kullanabiliyor. Pratik biçimde kamp ya da pikniklerde de kullanılan ürünün bacaklarında paslanma ve soyulma gibi olumsuzluklar görülmüyor. Yuvarlak masa arayışındaysanız bu ürünü detaylıca inceleyip sepetinize eklemenizi öneriyoruz.

7. Küçük balkonlar için: Interbuild Stockholm Balkon Katlanır Masa Ayarlanabilir FSC Akasya Ağacı Organik Beyaz

Balkonunuz küçükse ya da masa için yeterli alan yoksa Interbuild Stockholm Balkon Katlanır Masa Ayarlanabilir FSC Akasya Ağacı Organik Beyaz ürününü tercih edebilirsiniz. Masa, balkon demirlerine sabitlenerek kullanılıyor. Ayarları sayesinde sıkı şekilde demire tutunabiliyor. Kullanılmayan zamanlarda katlanan ürün, çok az yer kaplıyor ve görsel olarak da oldukça şık duruyor. Asansörlü yapısı sayesinde daha alçakta ya da daha yüksekte konumlandırılabiliyor. Üç farklı konum seçeneğiyle istediğiniz uzunlukta ayarlayabiliyorsunuz. Katlanır masa kurulumu konusunda endişeniz olmasın. Ürünün kurulumu, epey basit adımlardan oluşuyor.

8. Pratik çözüm arayanlara: Alin Metal Ahşap Katlanır Kamp ve Piknik Masası

Dayanıklılığı ve pratikliği bir arada yakalamak zor olsa da Alin Metal Ahşap Katlanır Kamp ve Piknik Masası bunu başarıyor. Katlanır masa en ucuz kategorisinde kendine yer bulan ürün, kullanıcılar tarafından oldukça beğeniliyor. Kayın ağacından üretildiği için son derece sağlam bir kullanım imkânı sağlıyor. Garanti kapsamında olmasıyla öne çıkan masanın ayaklarında sallanma ya da kayma durumu meydana gelmiyor. Kilit mekanizması ayakların açılıp kapanma durumunu kontrol ediyor. Kolayca taşınabilen ürün, yaygın olarak balkon veya bahçelerde kullanılıyor. Uzun ömürlü ve dayanıklı yapısı olan masa, pratik şekilde temizlenebiliyor.

9. Hem şık hem kullanışlı: Femen Katlanır Masa 66x70cm Kamp Masası Bahçe Piknik Masası

Dört kilogram ağırlığıyla ister elde ister arabada götürebileceğiniz ve kendi çantasında taşıyabileceğiniz Femen Katlanır Masa 66x70cm Kamp Masası Bahçe Piknik Masası, şıklığıyla dikkat çekiyor. Hem tablası hem bacakları katlanarak kapanabilen ürün, akordiyon sisteme sahip. Katlanır masa montajı gibi zahmetli işlemlere gerek kalmadan ürünü teslim aldıktan sonra hemen kullanabiliyorsunuz. Masanın metal profil bacakları, dayanıklı şekilde üretildiği için ürün; uzun yıllar kullanılabiliyor. Katlanır yapısındaki özel kilit sistemleri sayesinde zemine kolayca sabitleniyor. Katlanır masa plastik kategorisinde ilk sıralarda bulunan ürün, kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

10. Kapı arkasında bile saklanabilen: Ars Katlanabilir Mermer Desenli Piknik Masası Siyah

Ev dekorasyonunda sadelikten yana olanlar ve yeterli alanı olmayanlar için kurtarıcı bir ürün olarak sunulan Ars Katlanabilir Mermer Desenli Piknik Masası Siyah, iç ve dış mekânların tamamında kullanıma uygun. Birinci sınıf kalitedeki malzemelerle üretilen masa, fazla manevraya gerek kalmadan birkaç adımda açılıp kapanabiliyor. Böylelikle katlanır masa takımı arayanların ev veya bahçede kullanacağı ürünlerden biri oluyor. Mermer deseni ile oldukça şık görünen masa, istenilen her yerde kolaylıkla saklanabiliyor. Sürekli açık şekilde mutfakta da kullanabileceğiniz ürüne şans vermeye ne dersiniz?