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Her yıl binlerce kadını etkiliyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

07.10.2024 09:49
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Kadınlarda sık rastlanılan meme kanseri, geç tedaviye başlandığında hayati risk oluşturabiliyor. Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinde yeni tedavi yöntemleri artmakla birlikte erken tanının hayat kurtarıcı bir rol oynadığını vurguladı.

Her yıl binlerce kadını etkiliyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Dünyada her yıl binlerce kadının meme kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çeken Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, bu konuda kadınları uyardı. Doç. Dr. Yağcı, “Meme kanserinin gelişiminde, genetik, çevresel, hormonal, sosyo-biyolojik ve psikolojik etkenler gibi kişiden kişiye farklılık gösteren birçok faktör etken olsa da, aslında tüm kadınlar meme kanseri riski taşımaktadır.

Bu nedenle her kadının her ay kendi kendine elle meme kontrolü yapması erken teşhiste hayati önem taşımaktadır. 40 yaşından sonra ise her kadının yılda bir kez düzenli olarak meme muayenesi ve mamografi yaptırması gerekmektedir. Yaş ilerledikçe meme kanserine yakalanma oranı artmaktadır. Özellikle 1.derecede akrabalarında meme kanseri öyküsü olan ve daha önce meme kanseri tedavisi olmuş kadınlarda meme kanserine yakalanma riski vardır“ dedi.

"ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR"

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Meme kanserine erken evrede tanı konmasının tedavinin başarı oranını arttırdığını ve ölüm riskini önemli oranda azalttığını söyleyen Doç. Dr. Yağcı, "Meme tetkiklerinin düzenli olarak yapılması ve erken teşhis ile meme kanserinin artık tamamen tedavi edilebilir bir hastalık ancak yüksek risk grubunda olan kadınların tarama programlarına daha erken dönemde girmesi gerekiyor. Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak tedavi sürecinde hastalarımızı asla yalnız bırakmıyoruz. Uzman psikoloğumuz ile onlara destek oluyor, onların hayata tutunmalarını ve hastalıkla savaşmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kanser Meme kanseri
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