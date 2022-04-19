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Her zaman yanı başınızda bulundurabileceğiniz en iyi matara markası ve modelleri

19.04.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerindeki yaşam su sayesinde var. Hâliyle vücudunuzun da büyük çoğunluğunu bu mucizevi element oluşturuyor. Bu nedenle gün içinde mutlaka 1.5 ila 2 litre arasında su tüketmeniz gerekiyor. Tabii bazılarınız gün içinde su içmeyi unutabiliyor. Siz de su içmeyi unutanlardansanız yanınızda matara taşıyarak bu sorunu çözmeye ne dersiniz? En iyi dostunuz olacak matara çeşitleri için yazımızı okumaya davetlisiniz.

Her zaman yanı başınızda bulundurabileceğiniz en iyi matara markası ve modelleri

Su tüketmek bedensel sağlığımız için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Yeteri kadar su tüketilmezse birçok sağlık sorunu baş gösteriyor. Bu nedenle vücudunuzun ihtiyacı doğrultusunda su tüketmeniz gerekiyor. Su içmeyi unutuyorsanız yanınızda matara taşıyarak bunun önüne geçebilirsiniz. Ayrıca plastik şişe kullanmayarak çevre kirliliğinin azalmasını ve sürdürülebilirliği desteklemiş olursunuz. Haydi öyleyse gelin, birbirinden kaliteli matara modellerine hep birlikte göz atalım.

1. Su sızdırmaz özelliğiyle Contigo Avex Freeflow Matara

Her zaman yanı başınızda bulundurabileceğiniz en iyi matara markası ve modelleri

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En iyi matara markası arasında gösterilen Contigo'nun Avex Freeflow Matara modeli zarif tasarımıyla göz dolduruyor. Kilit özellikli kapağı sayesinde su sızdırmayan ürünü çantanın içinde rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Yarı saydam tritan gövdesi, mataranın içinde kalan suyu takip etmenizi sağlıyor. Askı mandalı sayesinde ürünü çantanıza ya da bisikletinize takabilirsiniz. Koku yapmayan matara, suyun tadının değişmesine de sebebiyet vermiyor. Darbelere karşı ekstra koruma özelliğiyle uzun süreli kullanım imkânı sunuyor. Ürün, BPA içermiyor. Su matarasını bulaşık makinesinde yıkayarak temizleyebilirsiniz.

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2. Kaymaz yüzeyiyle rahat tutulan Uzspace Su Matarası

Her zaman yanı başınızda bulundurabileceğiniz en iyi matara markası ve modelleri

En iyi matara markası olmaya aday Uzspace Su Matarası'nın şık gövdesi softtouch teknolojisiyle donatıldığı için darbelere karşı direnç gösteriyor. Böylece uzun süre size eşlik ediyor. Yumuşak yüzeyi hem hoş bir his uyandırıyor hem rahat kavranmasını sağlıyor. Ayrıca ıslak elle tutulduğunda su matarası elinizden kaymıyor. Ürünü -10 ila 90 derece arasındaki içecekleri saklamak için kullanabilirsiniz. Hacim ölçü çizgileri sayesinde ürünün içinde kalan sıvıyı kontrol edebilirsiniz. Askı aparatı ile su matarasını çantanıza asarak kolayca taşıyabilirsiniz. Ürünün kilitli kapağı ve silikon contaları sızdırma yapmıyor. Ergonomik tasarımı konforlu kullanım sunuyor.

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3. Şeffaf gövdesiyle Nike Hypercharge Matara

Her zaman yanı başınızda bulundurabileceğiniz en iyi matara markası ve modelleri

En iyi su matarası araştırmamızda sırada Nike Hypercharge Matara var. Polyester malzemeden elde edilen ürün, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanım sunuyor. Şeffaf gövdesi, mataranın içinde kalan sıvıyı kolayca takip etmenizi sağlıyor. Düğmeli ağız kısmı suyun sızmasını önleyerek çanta içinde taşırken diğer eşyaların ıslanmasını önlüyor. Pipet özelliği suyu kolayca içmenize yardım ediyor. Ergonomik tasarımıyla konforlu kullanım imkânı veriyor. Ürün üzerinde bulunan logo, su matarasına hoş ve minimalist bir hava katıyor. Matarayı spor yaparken ya da gündelik yaşamda tercih edebilirsiniz.

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4. BPA içermeyen Aladdin Aveo Matara

Her zaman yanı başınızda bulundurabileceğiniz en iyi matara markası ve modelleri

En iyi matara suluk modelleri arasında yer alan Aladdin Aveo Matara, şeffaf gövdesi sayesinde içindeki sıvıyı takip etmenizi sağlıyor. Koku yapmayan ve kir tutmayan ürün, su içerken rahatsız olmanızı önlüyor. %100 sızdırmaz özelliğiyle matarayı çantanızda ya da elinizde rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Askı aparatıyla ürünü çantanıza asabilirsiniz. BPA içermeyen su matarası sağlığınızı korumanıza yardımcı oluyor. Kapaklı tasarımı sayesinde kiri ve tozu ağız kısmından uzak tutuyor. Geniş ağız yapısı ise ürünün içine suyu kolayca koyup boşaltmanızı sağlıyor. Su matarası üzerinde bulunan "aladdin" yazısı ürüne güzel bir detay katıyor.

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5. Paslanmaz çelik malzemesiyle FreeCamp Matara

Her zaman yanı başınızda bulundurabileceğiniz en iyi matara markası ve modelleri

"Matara ne demek?" diye merak ediyorsanız kısaca açıklayalım. İçinde sıvı taşıyabileceğiniz kaba denir. Su matarası seçerken sızdırmaz ve darbelere karşı dayanıklı olmasına dikkat etmelisiniz. En iyi matara araştırmamızda bir diğer tavsiye olan FreeCamp Matara, ergonomik tasarımıyla konforlu kullanım sunuyor. Paslanmaz özelliğe sahip matara çelikten elde ediliyor. Sızdırmaz ağzı sayesinde su akıtmayan ürün, çanta içinde eşyaların ıslanmasına neden olmuyor. Dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım sunarken korozyona karşı da direnç gösteriyor. Ürünü spor aktivitelerinde kullanabileceğiniz gibi kamp için de tercih edebilirsiniz.

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6. Hem sıcak hem soğuk sıvıyı taşıma imkânı veren Surebuy Matara Termos

Her zaman yanı başınızda bulundurabileceğiniz en iyi matara markası ve modelleri

Hem soğuk hem sıcak sıvılar için kullanabileceğiniz bir ürün arıyorsanız Surebuy Matara Termos, düşündüğünüz ürün olabilir. 2450 mAh pille çalışan ürün, 12 saat boyunca içindeki sıvının ısısını sabit tutuyor. Sızdırmaz kapağı sayesinde içindeki sıvının dökülmesini önlüyor. Paslanmaz çelikten elde edilen matara, korozyona karşı direnç göstererek uzun süreli kullanım imkânı veriyor. Kavisli gövde kısmı, rahat tutma olanağı ile konforlu kullanım sunuyor. LED ekran, matara içindeki sıvının sıcaklık değerini kontrol etmenizi sağlıyor. Ürünü ister spor aktivitelerinde ister kampta kullanabilirsiniz.

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7. Özel kapak tasarımıyla içme yerini temiz tutan Puma Matara

Her zaman yanı başınızda bulundurabileceğiniz en iyi matara markası ve modelleri

Gündelik yaşamda yanınızda rahatça taşıyabileceğiniz Puma Matara plastikten elde ediliyor. Klasik su şişesi şekliyle pek çok kişinin beğenisini kazanan ürün, şeffaf gövde tasarımı sayesinde içindeki sıvının durumunu kolayca kontrol etmenizi sağlıyor. Ağız kısmında bulunan kapak, su içme yerinin kirlenmesini önleyerek temiz kalmasına yardımcı oluyor. Geniş ağız tasarımıyla suyu kolayca doldurup boşaltabilirsiniz. Metal güvenlik halkası sayesinde ürünü güvenle kullanabilirsiniz. Plastik kancasıyla ürünü çantanıza asarak rahatça taşıyabilirsiniz. Ürün gövdesinde bulunan "Puma" yazısı mataraya hoş bir hava katıyor.

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8. Askısı sayesinde çantanıza asarak rahatça taşıyabileceğiniz Jodsen Matara

Her zaman yanı başınızda bulundurabileceğiniz en iyi matara markası ve modelleri

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1000 ml kapasiteye sahip Jodsen Matara, 360 derece sızdırmaz tasarımı ve kauçuk contası sayesinde şişe içindeki sıvının dökülmesini önlüyor. Böylece ürünü çanta içinde rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Güvenlik kilidi, mataranın kapağının istemsiz olarak açılmasını engelliyor. Çıkarılabilir filtresi sıvının içinde bulunan tortuları süzüyor. Zaman ölçekli dış yüzeyi ise su içmeniz gereken saatleri takip etmenizi sağlıyor. Şeffaf gövde tasarımı şişenin içindeki sıvının ne kadar kaldığını kontrol etmenize olanak veriyor. Plastik tat ve kokudan arınmış ürün, kötü tada neden olmuyor. Darbelere karşı dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım sunuyor.

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9. Darbelere karşı dayanıklı yapıya sahip Donatım Matara

Her zaman yanı başınızda bulundurabileceğiniz en iyi matara markası ve modelleri

Kampta, yürüyüşte ya da tırmanış yaparken kullanabileceğiniz Donatım Matara askerî tasarımıyla sizi yarı yolda bırakmaz. Ürün, gıda sınıfı alüminyum alaşımdan elde ediliyor. Bu sayede sıcağa dayanıklı ürün, çatlama ve kırılma yapmıyor. Böylece matarayı uzun süre boyunca sorunsuz olarak kullanabilirsiniz. Su sızdırmayan plastik vidalı kapağı sayesinde diğer eşyaların yanında rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Kemer askılı kılıfı sayesinde su matarasını çantaya ya da kemer askılığına takarak kolayca taşıyabilirsiniz. Ayrıca çıtçıtlı kılıfı, matarayı gelen darbelerden koruyor. Geniş ağız kısmıyla mataraya sıvıyı rahatça doldurup boşaltabilirsiniz.

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10. Geniş iç hacmiyle daha fazla sıvı taşımanızı sağlayan PİRAMİGO Matara Seti

Her zaman yanı başınızda bulundurabileceğiniz en iyi matara markası ve modelleri

Son olarak “Eski tip matara nedir?" diye merak edenler için bir ürün önerimiz var. Zarif tasarımlı PİRAMİGO Matara Seti'ni kampta, trekking ve tırmanış yaparken kullanabilirsiniz. Çelikten elde edilen ürün, paslanmaz özelliğiyle korozyona karşı direnç gösteriyor. Vidalı kapağı, ağız kısmını sıkı şekilde tutarak su sızdırmıyor. Geniş iç hacmi sayesinde daha fazla sıvıyı doldurabilirsiniz. Özel tasarım çantası, ürünü darbelere karşı koruyarak zarar görmesini önlüyor. Çanta üzerinde bulunan askı sayesinde matarayı boynunuza asarak ya da kolunuza takarak taşıyabilirsiniz. 4 adet shot bardağıyla matara içindeki sıvıyı bardaklara dökerek rahatça içebilirsiniz.

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