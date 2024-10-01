Herkes aynı hatayı yapıyor! Sarımsağı sakın böyle saklamayın

Gıda uzmanları sarımsağı yanlış sakladığımızı ortaya çıkardı. Sarımsak birçok kişi için çorbalardan makarnalara ve soslara kadar sayısız yemeğin lezzetini artırmak için olmazsa olmazdır. Yanlış saklama seçimi, sarımsaktan en iyi şekilde yararlanmanızı engelleyebilir.

BU HATAYI YAPMAYIN

Sarımsağınızı diğer sebzelerle birlikte buzdolabına atıyorsanız, bir kez daha düşünmek isteyebilirsiniz. Cornell Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre taze sarımsağı buzdolabında saklamak yanlıştır.

Sarımsağı buzdolabında saklamak erken filizlenmesine neden oluyor.

EN UYGUN SAKLAMA KOŞULU

Daily Record'un haberine göre sarımsağınızı 15,5 ila 18 derece sıcaklıkta, güneşli yerlerden uzakta, kağıt torba, file torba ya da tel sepet gibi nefes alabileceği bir şeyin içinde saklamalısınız.

Yanlış yerde sakladığınız tek malzeme sarımsak değildir. Ocağın yanına koyduğunuz o şişe yağ da bir mutfak yanlışıdır.

Uzmanlar , değişken sıcaklıklar ve ışık maruziyeti nedeniyle, yemeklik yağınızı saklamak için en kötü yerin ocak yanı olabileceği konusunda uyardı. Zeytinyağı tutkunu Elizabeth Berger, "Yağı sıcaklığın sabit olduğu bir yerde tutun." tavsiyesinde bulundu.