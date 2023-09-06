Herkes bu hatayı yapıyor! Uzmanlar uyardı, meğer o besinler buzdolabında zehre dönüşüyormuş

Birçok yiyecek taze kalması amacıyla buzdolabında saklanmalıdır Ama bu durum bazı besinler için geçerli değil. Uzmanlar, vatandaşları buzdolabında saklanmaması gereken besinleri sayarak uyardı.

Yüksek derecede soğuğa maruz kalan patatesin bozulduğunu belirten uzmanlar domates, soğan, sarımsak ve ekmeğe de değindi.

İÇE DOĞRU ÇÜRÜMESİNE NEDEN OLUYOR!

Domates buzdolabında kalarak antioksidan özelliğini yitiriyor. Dış katmanında bulunan ince zarın hızla buruşması içe doğru çürümesine yol açıyor.

Ekmeğin de buzdolabında saklanmaması gerekiyor. Bu durum daha hızlı bayatlamasına yol açıyor.

ÖLÜME BİLE NEDEN OLABİLİR!

Soğan ve sarımsağın da soğukla temas etmemesi gerektiğini belirten uzmanlar yaşanan sağlık sorunlarının ölüme kadar götürebileceğini vurguladı.





