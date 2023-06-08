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Herkes bunu konuşuyor! MasterChef All Star'da o yarışmacının yokluğu gözlerden kaçmadı! "Sensiz olmaz usta"

08.06.2023 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star, ilk tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. İlk olarak 2018 yılında ekrana gelen MasterChef Türkiye, her döneminde büyük bir ilgiyle takip edildi. En son Somer Şef'in ayrılık iddialarıyla gündeme gelen sevilen yemek yarışmasında bir detay daha dikkatlerden kaçmadı.

Herkes bunu konuşuyor! MasterChef All Star'da o yarışmacının yokluğu gözlerden kaçmadı! "Sensiz olmaz usta"

MasterChef All Star büyük bir heyecanla bekleniyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı programın ikinci fragmanı yayınlandı. Sevilen eski yarışmacılar fragmanda yer alırken 2020 sezonunun şampiyonu Serhat Doğramacı'nın olmaması izleyicide büyük şaşkınlık uyandırdı.

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Öğrenim hayatı da dahil olmak üzere uzun süredir yemek sektöründe olan Serhat Doğramacı, MasterChef Türkiye'deki ilk performansında Mehmet Şef'e 'Basit bir şekilde şampiyon olacağım' demesiyle hafızalarda yer etmişti.

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2020 sezonunda oldukça başarılı performans gösteren Serhat Doğramacı, son dörde kalan Özgül, Emir ve Barbaros'u eleyerek MasterChef Türkiye 2020'nin şampiyonu olmuştu.

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Geçtiğimiz gün yayınlanan MasterChef All Star ikinci fragmanında birçok eski yarışmacı yer alırken Serhat Doğramacı yer almadı.

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Serhat'ın neden yarışmaya katılmadığına dair henüz yarımdan ya da yarışmacıdan bir açıklama gelmedi.

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Doğramacı'nın kadroda olmaması izleyicilerden de tepki topladı. Birçok kullanıcı konuyla ilgili yorumlarda bulundular.

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Hem Masterchef Türkiye sosyal medya hesabına hem de Serhat Doğramacı'nın hesabına kullanıcılar 'Serhatsız olmaz', 'Hani Serhat yok', 'Serhat Şefim olmadan olmaz', 'Sensiz olmaz usta', 'Serhat nerdesin, neden yoksun?' gibi yorumlarda bulundular.

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