Herkes bunu konuşuyor: Ölüm riskini yüzde 76 azalttığı bulundu! Evinizden eksik etmeyin

Uzun yaşamak için yüzyıllardır yapılan araştırmalar farklı sonuçların elde edilmesini sağladı. Uzun yaşamın doğal ve sağlıklı beslenme, hareketsiz yaşamdan uzak durma ve daha pozitif yaşam enerjisinde olmayla bağlantılı olduğu görüldü. Beslenmemiz sağlığımızı etkileyen en önemli etkenler arasında yer alıyor. Son yapılan araştırmalarda yeşil çayın uzun yaşam ve bazı hastalıklara bağlı olan ölüm hakkında büyük rol oynadığı görüldü.

HÜCRE HASARINI ÖNLEYEREK ÖLÜM RİSKİNİ AZALTIYOR

Çay, iltihaplanmayı azaltmak ve kanserle savaşmaya yardımcı olmak gibi sağlığa yararlı etkileri nedeniyle dünyanın dikkatini çekmiştir. Ayrıca, yüz yaşlarında daha belirgin olduğu için " uzun ömür geni" olarak adlandırılan FOXO3A'nın ifadesi ile de ilişkilendirilmiştir. Araştırmacılar, hücre hasarını önleyerek, yeşil çay tüketiminin bazı insanlar için ölüm riskini %82'ye kadar azaltabileceğini bulmuşlardır. FOXO3, iskelet kası proteinlerinin kontrolünde kilit bir oyuncudur ve kasta protein sentezi ve yıkımının kritik bir düzenleyicisidir.

BAĞLANTI ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALARLA DESTEKLENİYOR

Yaşam süresini etkileyen stres tepkisini düzenlediği için yaşlanma ve yaşa bağlı fenotipler üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğuna inanılmaktadır. Science Direct şöyle açıklıyor: "Uzun ömür ile FOXO3 geninin çeşitli varyasyonları arasında önemli bir ilişki gösterilmiştir." Bu gözlem, yeşil çay tüketimi ile yaşlı insanlar arasında tüm nedenlere bağlı ölümler arasındaki ilişkiyi araştıran çeşitli çalışmalarla desteklenmektedir.

YEŞİL ÇAY İÇME ALIŞKANLIĞI OLANLARIN ÖLÜM RİSKİ DAHA AZ

Bir bütün olarak, bu büyük kohort çalışmaları ve meta-analizler değişen sonuçlar vermiştir. Bununla birlikte, ortak noktalarından biri, hepsinin, yeşil çay alışkanlığı edinmiş kullanıcılar arasında tüm nedenlere bağlı ölümlerde önemli azalmalar bulmuş olmalarıdır. Daha spesifik olarak, 2006 yılında JAMA'da yayınlanan çalışmalardan biri, en fazla miktarda yeşil çay tüketen bireylerin kardiyovasküler risklerini yüzde 82'ye kadar azalttığını gösterdi.

FAYDALI OLMASINI SAĞLAYAN İÇERİĞİNDEKİ KATEŞİN

Bulgular, günde en az beş bardak yeşil çay içenlerin, içmeyenlere kıyasla ölme ihtimalinin yüzde 76 daha az olduğunu gösterdi. Bazı durumlarda, kadınlar için kardiyovasküler ölüm riskinin yüzde 82 oranında azaldığı bulundu. Hastalık riskindeki bu azalma büyük ölçüde yeşil çayın yüksek kateşin içeriğinden kaynaklanmaktadır ve bunların en bol olanı epigallocatechin gallate (EGCG)'dir.

2007'de Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği , "Yeşil çay, güçlü antioksidan özelliklere sahip olan polifenoller açısından zengindir" açıklamasını yaptı. "Yeşil çayda en çok bulunan polifenol EGCG'dir." Sağlık kurumu tarafından yayınlanan bir meta-analiz, birçok çalışmanın EGCG ile azalmış kanser insidansı arasında bir bağlantı bulduğunu vurgulamaktadır.

TÜMÖRLERİ AZALTIYOR

Yazarlar şunları açıkladı: "Fare gruplarında yeşil çay içilmesinde ilk tümör için ortalama gecikmede önemli bir artış, tümör yükünde yaklaşık yüzde 70 azalma ve tümör taşıyan hayvanlar başına invaziv tümör sayısında yüzde 87 azalma gözlemledik. Prostat, deri ve akciğer de dahil olmak üzere diğer hayvan kanser modellerinde benzer bir koruma görüldü." Bu kanıt, FOXO3A'nın hem kanserde bir tümör baskılayıcı olarak hareket edebileceğini hem de tüm nedenlere bağlı ölüm riskini azaltabileceğini göstermektedir.

KAROTENOİD İÇEREN YİYECEKLER UZUN YAŞAM GENİNİ ETKİNLEŞTİREBİLİR

Ulusal Yaşlanma Fonu Kuakini Hawaii Yaşam Süresi Çalışması Enstitüsü'nün baş araştırmacısı Doktor Bradley Willcox, daha önce uzun ömür genini etkinleştirmeye yardımcı olabilecek birkaç gıdayı listelemişti. Uzmana göre bunlar tatlı patates, zerdeçal ve deniz yosunu deniz bazlı karotenoid açısından zengin yiyecekleri içerebilir.

YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI

Kansere iyi gelir, özellikle lösemi hastalığının gerilemesine yardımcı olur.

Vücuttan iltihap ve ödemleri atar.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Kişiye enerji ve zindelik verir.

Sakinleştirici etkisi de vardır, depresyona, strese iyi gelir.

Diş çürümelerini engeller, ağız kokusunun önüne geçer.

Kan şekeri artışını düşürerek glükoz seviyesini düzenler.

Kötü kolestrolü düşürür, kalp sağlığını korur.

Hafızayı kuvvetlendiriyor, Alzheimer'a çare olabileceği söyleniyor.

Ciltteki kırışıklıkları geçirerek yaşlanma karşıtı etki gösteriyor.



