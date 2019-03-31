"Herkes demokratik hakkını kullanmak için sandığa koşuyor"

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, "Herkes büyük bir huzur içerisinde ve demokratik hakkını kullanmak için sandığa koşuyor." dedi.

Akdağ, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla eşi Fatma Şeyma ile Terminal Caddesi'ndeki Tevfik İleri Anadolu Lisesine geçerek burada bulunan 1146 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

Okul girişinde seçmenlerle bir süre sohbet eden Akdağ, sandık müşahitlerini selamladıktan sonra "Ülkemize, vatana, millete hayırlı uğurlu olsun." diyerek oyunu sandığa attı.

Okul binası önünde gazetecilere açıklamada bulunan Akdağ, seçimlerin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Eşiyle oyunu kullandığını anımsatan Akdağ, şöyle konuştu:

"Allah'a şükürler olsun şu an bütün yurtta emniyet içerisinde vatandaşlarımızın oylarını kullandığı haberlerini alıyoruz. Erzurum'da da görüldüğü gibi kış var. Şükürler olsun Türkiye'de gerçekten çok yüksek bir demokrasi bilinci var. Bu seçimlerde de bunun tezahür edeceğine inanıyorum. Vatandaşlarımız büyük çoğunlukla sandıklara gidecekler ve inşallah demokrasi kazanacak, ülkemizin geleceği kazanacak. Birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz."

Akdağ, 82 milyonluk ülkenin, devletin, milletin geleceği için gayret etmeye devam edeceklerini belirterek, emniyet içerisinde seçimlerin tamamlanacağını dile getirdi.

Seçime katılımı güzel bulduğunu vurgulayan Akdağ, "Ben sabah sandıklarda da biraz dolaştım. Herkes büyük bir huzur içerisinde ve demokratik hakkını kullanmak için sandığa koşuyor." diye konuştu.

