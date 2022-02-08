Herkes, her gün, doktora sormadan içiyor! Ölümcül zararları ortaya çıktı

Dünya çapında yaygın bir şekilde kullanılan ağrı kesici parasetamol hakkında yapılan bir araştırma, bu ilacın aslında o kadar da masum olmadığını ortaya çıkardı. Uzmanlar ABD'de asetaminofen olarak adlandırılan parasetamol alımının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

GÜVENLİ DEĞİL

Doktorlar yıllardır parasetamolün ibuprofen gibi kan basıncını yükseltebilen diğer ağrı kesicilere göre daha güvenli bir alternatif olduğunu düşünüyorlardı.

Ancak şimdi Edinburgh Üniversitesi araştırmacıları, parasetamolün benzer bir olumsuz etkiye sahip olduğunu bulduktan sonra bu inancı tersine çevirdiler.

Araştırmacılara göre doktorlar, reçetelerinde uzun süredir hastalarına reçete olarak yazdıkları parasetamol dozlarını yeniden gözden geçirmeleri konusunda tavsiyede bulundular. Özellikle kalp hastalığı riski yüksek olanlar için harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizdiler.

YENİ KEŞFEDİLEN BİR RİSK

Baş araştırmacı Dr. Iain MacIntyre, çalışmanın bulgularının, ara sıra baş ağrısı veya ateş durumu gibi kısa vadede parasetamol alma riski olduğu anlamına gelmediğini, ancak uzun süreli kullanımın gözden geçirilmesi gerektiği anlamına geldiğini söyledi. Dr. Iain Maclntyre, "Uzun vadede, genellikle kronik ağrı için düzenli olarak parasetamol alan insanlar için yeni keşfedilen bir riske işaret ediyor."

Araştırmaya katılan bir başka farmakolog olan Profesör James Dear, “Bu çalışma, dünyanın en çok kullanılan ilacı olan parasetamolün kalp krizi ve felç için en önemli risk faktörlerinden biri olan kan basıncını artırdığını açıkça gösteriyor.” dedi.



