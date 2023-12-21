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Herkes İstanbul'u beklerken AK Parti'den sürpriz Ankara hamlesi! 'Eski bakan ikna edildi' iddiası...

21.12.2023 16:26 | Son Güncelleme:
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Siyaset arenası AK Parti'nin İstanbul adayını merak ederken Ankara için sürpriz bir iddia geldi! Prof. Dr. Naci Görür'ün de İYİ Parti'den İstanbul adayı olacağı iddia edilmiş fakat deneyimli bilim adamı bu iddiayı yalanlamıştı. Eski bakanlardan birinin Ankara için ikna edildiği gelen bilgiler arasında! İşte o isim...

Herkes İstanbul'u beklerken AK Parti'den sürpriz Ankara hamlesi! 'Eski bakan ikna edildi' iddiası...

Türkiye, yavaş yavaş yerel seçim iklimine girdi! CHP, İstanbul ve Ankara için mevcut belediye başkanlarıyla yola devam edileceğini duyurmuştu. Ekrem İmamoğlu'na karşı AK Parti'nin çıkaracağı adayın ya Murat Kurum ya Tevfik Göksu ya da Fahrettin Koca olması bekleniyor. Ankara için ise Turgut Altınok'un adı geçiyordu.

AK PARTİ'DEN ESKİ BAKAN ZİYA SELÇUK SÜRPRİZİ!

Gazeteci Kenan Taş'tan bomba bir kulis bilgisi geldi! Deneyimli gazeteci Taş, Ankara için eski bakanlardan Ziya Selçuk'un ikna edildiği iddiasını paylaştı. 1961 yılında Ankara'da doğan Ziya Selçuk, 2018 ile 2021 yılları arasında Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapmıştı.

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2021'DE İSTİFA ETMİŞTİ

İsmet Yılmaz'ın yerine Milli Eğitim Bakanlığı görevine gelen Ziya Selçuk, daha sonra görevi Mahmut Özer'e devretmişti. Ziya Selçuk, 6 Ağustos 2021 tarihinde görevinden istifa etmişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim için adayların Aralık sonuna kadar açıklanacağını duyurmuş ve 'Yük olan değil yük alan isimlerle yola devam edeceğiz' demişti. İstanbul adayının da Ankara adayının da bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Yerel seçim İstanbul Ziya Selçuk ak parti
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