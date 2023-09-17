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Herkes severek tüketiyor ama gençliğin düşmanı çıktı! Meğer sanıldığı kadar masum değilmiş

17.09.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha genç ve sıkı bir vücut için en iyi çözüm sağlıklı beslenmenin yanında spor ve egzersizdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, en çok tüketilen besinlerden birinin insanı hem fiziki hem de zihinsel olarak yaşlandırdığını ortaya koydu.

Herkes severek tüketiyor ama gençliğin düşmanı çıktı! Meğer sanıldığı kadar masum değilmiş

Fazla kilolarından şikayetçi olanlar beslenmelerine dikkat edip bol su tüketiyor. Haftada 4 gün egzersiz yapan kişilerin daha dinç hissedeceklerini belirten uzmanlar, ABD'deki araştırmaya dikkat çekti. Çok sevilen ve bol tüketilen bazı besinler vücut sağlığına olumsuz etki ediyor. Uzmanlar bu konuda uyarıda bulundu.

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VÜCUDUN ERKEN YAŞLANMASINA NEDEN OLUYOR

American Journal of Clinical Nutrition'ın bir araştırması, patates kızartması gibi kızarmış yiyecekler tüketmenin obezite ile bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Diyetisyen Johna Burdeos ise patatesleri kızartmanın vücutta yaşlanmayı hızlandıran zararlı bileşenleri tetiklediğini belirtti.

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BEYİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR!

Dr. Mary Wirtz, yağda kızartılmış patateslerin hafıza bozukluğuna yol açtığını ve beyin sağlığını tehdit ettiğini ifade etti.

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İnsülin direnci açısından patatesin içerdiği nişasta, diyabet hastaları için riskli olabilir. Bununla birlikte patates kızartmasının sıklıkla tüketilmesi, vücuttaki toksik madde miktarında da artışa yol açabilir.

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Haşlama, kızartma ve püre şeklinde tüketilen patatesin en büyük zararı ise kilo aldırması.

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