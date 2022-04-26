Herkes severek tüketiyor! Zararı o kadar büyük ki...

Başta kalp ve damar sağlığı olmak üzere birçok hastalıktan uzak durmak için sosisleri sofradan kaldırmamız gerekiyor. Yapılan çoğu araştırmada bu besinlerin sadece kalbe değil aynı zamanda damarlara ve karaciğere de zarar verdiği öğrenildi. Güçlü bir sindirim sistemi ve güçlü bir bağışıklık sistemi için yediğimiz içtiğimiz besinlere dikkat etmemizde fayda var.

KALP İÇİN EN ZARARLI BESİN

Güçlü bir kalp sağlığı için sağlıklı besinler tüketmek gerekiyor. Kalp krizi geçirenlerin sayısı günümüzde artıyor. Üstelik yaşı çok genç olanların da kalp krizi geçirmesi endişeye yol açıyor. Sabah gazetesinde yayınlanan bir haberde; Kalp için en zararlı besin açıklandı. Öyle ki bu besin resmen kalbi çürütüyor.

EN KÖTÜSÜ SOSİSLİ SANDVİÇ

Uzman Lauren Manaker, kalp sağlığı için en kötü yiyeceklerden birinin sosisli sandviç olduğunu belirtti. Manaker; sosislerin yapımında koruyucu olarak kullanılan sodyum içeriğinin, doymuş yağ ve sodyum nitratlar ile bir araya geldiğinde kalp sağlığınız için yediğiniz en kötü yiyecek hale getirdiğini belirtiyor.

KIZARTMALARDAN UZAK DURMAK GEREK

Öte yandan çok sayıda uzman isim de yapmış olduğu açıklamalarda özellikle kızartmalardan uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor. Hazır yiyeceklerden de uzak durmakta fayda var. Güçlü bir kalp ve bağışıklık için taze yiyecekler tüketmek gerekiyor.

YEŞİLLİĞİ ARTIRMALI

Çok sayıda uzman sofrada yeşili artırmak gerektiğine dikkat çekiyor. Sebze tüketiminin doğrudan kalp sağlığına iyi geldiği belirtiliyor.

YÜRÜYÜŞLER DE ÖNEMLİ

Ayrıca çok sayıda uzman fiziksel aktivitenin de artırılması gerektiğinin altını çizerek günlük en azından 1 saat yürüyüş tavsiye ediyor. Hareketsiz yaşamda en az kalitesiz yiyecekler kadar kalp sağlığını doğrudan etkiliyor.

SU TÜKETİMİNE DİKKAT EDİN

Güçlü bir sindirim sistemi ve bağışıklık için bu bilgilere uymanın yanı sıra günlük su tüketimine de dikkat etmek gerek. En az 2,5 litre su tüketerek vücudunuzu korumanız gerekiyor. Su böbreklere, bağırsaklara, karaciğere, kalbe ve damarlara en faydalı besindir.



