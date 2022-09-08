Herkes yapıyor! Sakın tutmayın çok tehlikeli sonuçları var

Gaz çıkarmak toplumun en utandığı, gizlediği konular arasında yer alıyor. İnsanlar gaz çıkardığını gizliyorlar. Ancak yapılan araştırmalara göre herkes günde ortalama 14 kere gaz çıkarıyor. TikTok'ta açıklama yapan Dr Karan Raj gelen gazınızı asla tutmamanız gerektiğini belirtti. Dr. Raj şaka yollu olarak "Biri size osurmadığını söylerse yalan söylüyordur ve onu hemen reddetmelisiniz, yoksa tıbbi bir acil durum olan bağırsak tıkanıklığı vardır." dedi.

GAZIN TUTULMASI AĞZINIZIN KOKMASINA YOL AÇAR

Ortalama osuruk hacminin orta boy bir balonu doldurmaya yettiğini açıkladı. Dr. Raj, "Gazı çok uzun süre tutarsanız, kan dolaşımınıza geri emilebilir ve nefes verdiğinizde solunabilir" diye uyardı. Bu, nefesinizin oldukça kötü kokmasına neden olabilir. Ayrıca gaz tutmak karın şişkinliklerine ve ağrılara neden oluyor. Newcastle Üniversitesi'nde beslenme ve diyetetik uzmanı Profesör Clare Collins, çok uzun süre dayanmanın, bağırsak gazı birikiminin sonunda kontrol edilemeyen bir osuruk yoluyla kaçacağı anlamına geldiğini söyledi.

BAĞIRSAKTAKİ BAKTERİLER GAZA NEDEN OLUYOR

Dr Karan açıkladı: "Gününüzün ilk gazı genellikle en büyüğüdür. Osurukların yüzde 75'i kalın bağırsaktaki bakteriler tarafından üretilir.Bölünmemiş sindirim gıdaları, mikroskobik osuruklar üreten bakteriler tarafından çiğnenir ve bunlar normal osuruklarınız olmadan önce birikir. Osurukların yüzde 25'i, geğirmediğiniz yutulan hava ve çözünmüş gaz, bağırsaklarınıza doğru yol alan kandan gelir. Osurukların yüzde 99'u hidrojen, karbon dioksit ve metan gibi kokmayan gazlardır.

GAZINIZ OLDUKÇA YANICIDIR

Gazınız hidrojen ve metanın etkisi nedeniyle yanıcıdır. Tavsiye edilmese de gazınızı ateşe verebilmeniz mümkündür. Koku yapan osurukların yüzde birinin hidrojen sülfür gibi uçucu kükürt bileşikleri olduğunu söyledi. "Bir osuruk sesi, anal sfinkter titreşimlerinin ve popo yanaklarının birbirine vurmasının birleşimidir. Dr Faraz, "Eğer osuruğunuzu tutarsanız, mide ekşimesi, şişkinlik ve ağrıya neden olabilirsiniz. Gaz kokulu bir geğirme olarak çıkabilir ve nefesinizi koklayabilir. Osuruk gibi kokan bir geğirme yaptığınızı hayal edin." dedi.



