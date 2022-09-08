HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Herkes yapıyor! Sakın tutmayın çok tehlikeli sonuçları var

Herkes yapıyor! Sakın tutmayın çok tehlikeli sonuçları var

08.09.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaz çıkarmak oldukça utanç verici durumlara yol açabiliyor. Toplum içerisinde gaz çıkarmanın ayıp olduğu düşünülüyor. Ancak gazınızı uzun süre tutmak sağlığınızı tehlikeye atıyor. Uzmanlar gazınızı tutmamanız hakkında uyarılarda bulunuyor.

Herkes yapıyor! Sakın tutmayın çok tehlikeli sonuçları var

Gaz çıkarmak toplumun en utandığı, gizlediği konular arasında yer alıyor. İnsanlar gaz çıkardığını gizliyorlar. Ancak yapılan araştırmalara göre herkes günde ortalama 14 kere gaz çıkarıyor. TikTok'ta açıklama yapan Dr Karan Raj gelen gazınızı asla tutmamanız gerektiğini belirtti. Dr. Raj şaka yollu olarak "Biri size osurmadığını söylerse yalan söylüyordur ve onu hemen reddetmelisiniz, yoksa tıbbi bir acil durum olan bağırsak tıkanıklığı vardır." dedi.

GAZIN TUTULMASI AĞZINIZIN KOKMASINA YOL AÇAR

Ekran görüntüsü 2022-09-08 154005

Ortalama osuruk hacminin orta boy bir balonu doldurmaya yettiğini açıkladı. Dr. Raj, "Gazı çok uzun süre tutarsanız, kan dolaşımınıza geri emilebilir ve nefes verdiğinizde solunabilir" diye uyardı. Bu, nefesinizin oldukça kötü kokmasına neden olabilir. Ayrıca gaz tutmak karın şişkinliklerine ve ağrılara neden oluyor. Newcastle Üniversitesi'nde beslenme ve diyetetik uzmanı Profesör Clare Collins, çok uzun süre dayanmanın, bağırsak gazı birikiminin sonunda kontrol edilemeyen bir osuruk yoluyla kaçacağı anlamına geldiğini söyledi.

BAĞIRSAKTAKİ BAKTERİLER GAZA NEDEN OLUYOR

Ekran görüntüsü 2022-09-08 154035

Dr Karan açıkladı: "Gününüzün ilk gazı genellikle en büyüğüdür. Osurukların yüzde 75'i kalın bağırsaktaki bakteriler tarafından üretilir.Bölünmemiş sindirim gıdaları, mikroskobik osuruklar üreten bakteriler tarafından çiğnenir ve bunlar normal osuruklarınız olmadan önce birikir. Osurukların yüzde 25'i, geğirmediğiniz yutulan hava ve çözünmüş gaz, bağırsaklarınıza doğru yol alan kandan gelir. Osurukların yüzde 99'u hidrojen, karbon dioksit ve metan gibi kokmayan gazlardır.

GAZINIZ OLDUKÇA YANICIDIR

Ekran görüntüsü 2022-09-08 154130

Gazınız hidrojen ve metanın etkisi nedeniyle yanıcıdır. Tavsiye edilmese de gazınızı ateşe verebilmeniz mümkündür. Koku yapan osurukların yüzde birinin hidrojen sülfür gibi uçucu kükürt bileşikleri olduğunu söyledi. "Bir osuruk sesi, anal sfinkter titreşimlerinin ve popo yanaklarının birbirine vurmasının birleşimidir. Dr Faraz, "Eğer osuruğunuzu tutarsanız, mide ekşimesi, şişkinlik ve ağrıya neden olabilirsiniz. Gaz kokulu bir geğirme olarak çıkabilir ve nefesinizi koklayabilir. Osuruk gibi kokan bir geğirme yaptığınızı hayal edin." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzaya çıkan astronotların kanında bulundu!Uzaya çıkan astronotların kanında bulundu!
"HDP'ye bakanlık" polemiği sürüyor! CHP'li Özgür Özel: 'Beyler kendinize gelin'"HDP'ye bakanlık" polemiği sürüyor! CHP'li Özgür Özel: 'Beyler kendinize gelin'
Putin'in tadı kaçtı! "Konuyu Erdoğan ile görüşeceğim"Putin'in tadı kaçtı! "Konuyu Erdoğan ile görüşeceğim"
Anahtar Kelimeler:
tiktok Doktor Ağrı ağız kokusu Bakteri geğirme osuruk şişkinlik uzman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maaş zammında rakamlar ortaya çıktı

Maaş zammında rakamlar ortaya çıktı

Vahşet yatak odasında geldi: Beni de memnun et

Vahşet yatak odasında geldi: Beni de memnun et

Sigaraya bir zam daha geldi!

Sigaraya bir zam daha geldi!

Pişkin hırsızdan yüzsüz paylaşım! 'Eşek gibi çalışıyorum'

Pişkin hırsızdan yüzsüz paylaşım! 'Eşek gibi çalışıyorum'

O savcıdan utandıran mesajlar: Aynı anda ikinizle birlikte...

O savcıdan utandıran mesajlar: Aynı anda ikinizle birlikte...

'Ege'deki depremin nedeni kürtaj ve kadınların kısa giyinmesi'

'Ege'deki depremin nedeni kürtaj ve kadınların kısa giyinmesi'

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Tatil beldesinde toplu tecavüz skandalı! Tam 8 kişi...

Tatil beldesinde toplu tecavüz skandalı! Tam 8 kişi...

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.