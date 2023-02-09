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Herkesi ağlatan 'pide' fotoğrafı! İspanyol kurtarma ekibi paylaştı, hızla yayıldı...1600 km uzaktan geldi gözyaşlarını tutamadı

09.02.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan depremin ardından dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekipleri yardıma koştu. Deprem bölgesinde aralıksız çalışmalarını sürdüren İspanya'dan gelen arama kurtarma ekibinin paylaştığı pide fotoğrafı ise herkesi duygulandırdı. Hatay'da 10 saatlik bir çalışma sonucunda 1.5 yaşındaki çocuğu enkaz altından kurtaran Macaristan ekibi ise gözyaşlarını tutamadı.

Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilçeyi etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yaralarını sarmak için seferber olurken, dünya ülkeleri de yardıma koştu. Hollanda'dan Yunanistan'a, Azerbaycan'dan Tayvan'a birçok ülkede yardım kampanyaları çığ gibi büyürken, çok sayıda ülkeden arama kurtarma ekipleri de Türkiye'ye geldi ve çalışmalarına hızla başladı.

Deprem bölgesine ulaşan İspanyol arama kurtarma ekiplerinden biri, 65 yaşındaki bir depremzedeyi saatler süren çalışmanın ardından enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

HERKESİ AĞLATAN ANLAR

İspanya'dan gelen bir başka ekip, bu gece 12 yaşındaki bir kız çocuğu ve babasını altı saatlik uğraşın ardından enkazdan sağ çıkardı. Beş metrelik derinlikten kurtarılan depremzede kız çocuğu ambulansa bindirilirken, ekibin yaşadığı sevinç görülmeye değerdi.

Gaziantep'teki bir enkazda Türk ve İspanyol ekipleri birlikte bir kız çocuğunu canlı olarak enkazdan gün ışığına çıkardı.

PİDE FOTOĞRAFIYLA PAYLAŞTILAR

Enkazlarda canlı arayan İspanyol Bomberos GIRECAN adlı kurtarma ekibi, Twitter hesabından bir pide fotoğrafıyla sıra dışı bir mesaj paylaştı.

Deprem bölgesinde başlarına gelenleri bir bir sıralayan ekip, "Bu yiyecekleri ulaştırmamız için bizi yolda tam manasıyla durdurdular. Kahvaltı veya tatlı ücretlerini ödememize izin vermiyorlar. Tüm insanlar acil yardım ekiplerine dönüştü. Unutma, hikayedeki asıl kahraman onlar. Biz sadece sizin umut kaynağınızız" diye yazdı.

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POLONYA EKİBİ DE MUCİZELERE İMZA ATTI

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki enkazlarda Polonya ekibi, Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece yarım günde 9 kişiyi kurtardı. HUSAR adlı ekibin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Toplamda şu ana kadar 10 kişiyi kurtaran ekibin başındaki Andrzej Bartkowiak, Twitter hesabından "Türkiye görevi. Halen çalışıyorlar. Her bir can için zamana karşı bir mücadele var. Başarı için bize dua edin" mesajını paylaştı.

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YUNANİSTAN EKİBİ GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi (EMAK) üyeleri, küçük Fatma’yı enkaz altından çıkardıktan sonra göz yaşlarına hakim olamadı.

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Depremin ilk gününde Türkiye'ye yardıma koşan Yunanistan'da da yardım kampanyaları çığ gibi. Resmi kurumların yanı sıra sivil toplum örgütleri, özel okullar, işçi sendikaları, spor kulüpleri Türkiye'ye yardım kampanyaları başlattı.

1.5 YAŞINDAKİ KIZ ENKAZDAN ÇIKARTILDI

Öte yandan yine Macaristan ekibinin dün gece yaptığı kurtarma çalışması dünyada gündem oldu. Söz konusu olayda ekipler Hatay'da 10 saatlik bir çalışma sonucunda 1.5 yaşındaki çocuğu enkaz altından çıkardı.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kurtarma çalışması sonrası basına açıklamalarda bulunan Macaristan Kurtarma ekibin lideri László Pavelcze basına açıklamalarda bulundu. Pavelcze o anlarda gözyaşlarını tutamadı.

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Kısa bir süre sonra Macaristan Büyükelçisi de konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Viktor Mátis söz konusu olayla ilgili şöyle bir değerlendirmede bulundu:

"Videonun dili önemli değil. Bir küçük kız 10 saat çalışma ardından kurtarıldı. Arkadaş en çevik kurtarmacılardan biri. 50'den fazla felaket gördü. 'Genelde duygulanmıyorsun' diyorlar. Haydi devam."


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deprem Kahramanmaraş İspanya

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