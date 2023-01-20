Herkesin başına gelebilir! Satın alırken o detaya takılmadı, lüks otomobili çalınıp paramparça halde bulundu: "Bu bir cinayet!"

Esenyurt'ta gerçekleşen olayda lüks otomobilin eski sahibi M. R. Y., aracı satarken yedek anahtarı saklayıp daha sonra çaldığını itiraf etti. Araç, polisin tamirhaneye yaptığı baskında bulundu. Otomobilin parçaları, diğer araç parçalarının arasına saklanmıştı. Aracın tüm parçaları bulunarak bir araya getirilse de kaporta bölümünün kesilmesi nedeniyle artık kullanılamayacağı belirlendi. Aracın paramparça hale getirilip satılmadan önceki son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Mağdur Abdülkadir Akkaya, "Cinayet gibi bir şey bu. Kaskolar çok pahalı olduğu için yaptıramamıştık" dedi.

YEDEK ANAHTARI "KAYBETTİM" DİYE SATARKEN TESLİM ETMEDİ

Esenyurt'ta 8 Ocak 2023 tarihinde Abdülkadir Akkaya'ya ait park halindeki lüks otomobil park edildiği yerden çalındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada otomobilin sahibi Abdülkadir Akkaya ile görüşen ekipler, aracı satın aldığı kişinin "Kaybettim" bahanesiyle yedek kontak anahtarını teslim etmediğini öğrendi.

Alıcı ile satıcının birbirlerini daha önceden tanıdıkları ve aralarında bir alacak verecek meselesi olduğu belirlendi. Bu gelişme üzerine otomobilin eski sahibi M. R.Y. polis tarafından gözaltına alındı.

Önce suçlamaları kabul etmeyen M. R.Y.'nin daha sonra alacağına karşılık elindeki kontak anahtarı ile otomobili çaldığını itiraf etti. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalıntı otomobilin satışına aracılık yapan A. G. ile otomobili parçalara ayırarak yedek parça haline getiren G. Y. ve yanında çalışan bir kişi gözaltına alındı.

OTOMOBİLİ TAMAMEN PARÇALAMIŞLAR

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalıntı otomobili bulabilmek için bir tamirhaneye baskın yaptıklarında aracın tamamen parçalanarak yedek parça haline getirildiğini belirledi. Otomobilin parçalarının diğer araç parçalarının arasına saklandığı tespit edilirken yapılan çalışma sonucu aracın tüm parçaları bulunarak bir araya getirildi. Ancak otomobilin kupa olarak tabir edilen kaporta bölümünün kesildiği, bu nedenle artık kullanılamayacağı ortaya çıktı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Daha önceden 15 suç kaydı bulunan otomobili çalan eski sahibi M. R.Y., 7 suç kaydı bulunan, satışta aracılık yapan A. G. ve otomobili parçalara ayıran, 6 suç kaydı bulunan G. Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"CİNAYET GİBİ BİR ŞEY BU"

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinden bilgi alan Abdülkadir Akkaya "Otomobilimi 4 ay önce satın almıştım. Satın aldığım bu arkadaş yedek anahtarla gelip otomobili almış. Çok üzgünüz. Günlerdir uyuyamıyorum. Otomobili paramparça etmişler. Cinayet gibi bir şey bu" dedi.

"YEDEK ANAHTARI HER SORDUĞUMDA BENİ OYALADI"

Akkaya "Yedek anahtarı bir kez değil birçok kez kendisine sordum. Bana evinin çok dağınık olduğunu, sürekli aradığını, ancak bulamadığını söyledi. Her seferinde beni oyaladı" dedi.

"KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE OTOMOBİLİMİ SON KEZ GÖRDÜM"

Otomobilin nasıl çalındığını anlatan Akkaya "Pazar sabahı sabaha karşı otomobili çalmışlar. Biz saat 09.30 sıralarında kalktığımızda otomobili göremedik. Hemen polise haber verdik. Bir kamera görüntüsü bulduk. O kamera görüntüsünde otomobilimi son kez gördüm" dedi.

"ŞÜPHELİYİ DAHA ÖNCEDEN HİÇ TANIMIYORUM"

Şüpheliyle aralarında bir alacak verecek meselesi bulunmadığını belirten Akkaya şu şekilde konuştu:

"Emlak büromuza gelmişti. O vesileyle tanıştık. Arabasını satmak istediğinde müşteri oldum. Parada anlaşarak otomobilini satın aldık. Aramızda alacak verecek meselesi yok. Otomobili ilk çalındığında aracın eski sahibinden hiç şüphelenmedim. Ancak daha sonra düşününce taşlar yerine oturdu. Onun çalmış olabileceğini düşündüm. Polise de bu konuda bilgi verip şikayetçi oldum."

(DHA)

