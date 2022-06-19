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Otomobil almak isteyenlere şok tuzak! “Aracın yedek anahtarı evde kaldı alıp geleyim” bahanesiyle vatandaşları dolandırıyordu

19.06.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa'da araç satma bahanesi üzerine vatandaşları tuzağa düşürüp dolandıran şahıs için polis harekete geçti. Kiraladıkları araçları internet üzerinden satışa koyup, “aracın yedek anahtarı evde kaldı alıp geleyim” bahanesi ile aracı bırakıp noterden ayrılarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen M.C. isimli şahıs yakalandı. Benzer suçlardan 17 adet kaydının olduğu tespit edilen M.C adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre 26.05.2022- 28.05.2022 günlerinde Bayrampaşa Orta Mahallede bulunan bir iş merkezinde bulunan 2 şahsın araç satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı bilgisi edinilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

“ARACIN YEDEK ANAHTARI EVDE KALDI ALIP GELEYİM”

Yapılan incelemelerde şahısların Küçükçekmece’de araç kiraladıkları, araç satış sitelerine araç bedeli olarak 310 bin TL üzerinden ilan verip müşteri bulduktan sonra, müşterilere kendilerini “Tarık” ve “Yüksel” isminde tanıttığı tespit edildi. Şüpheli şahıslar aracı alacak şahıs ile birlikte notere gidip, satış gerçekleşmeden araç ücretini alıp “aracın yedek anahtarı evde kaldı alıp geleyim” bahanesi ile aracı bırakıp noterden ayrıldıkları anlaşıldı. Polis ekipleri, şahısların yakalanması için iş merkezinin çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini detaylı şekilde incelemeye başladı.

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Olayı M.C isimli şahıs gerçekleştirdiği ve benzer suçlardan 17 adet kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheli Şişli Merkez Mahallesinde bugün yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan ve hakkında “Dolandırıcılık” suçundan işlem yapılan şahıs adli makamlara sevk edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Bayrampaşa
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