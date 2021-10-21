15 dakika sürüyor ama hayatınız değişiyor! Jawline ile ilgili merak edilenler

Estetik videolarında sıklıkla karşımıza çıkan Jawline’ı bilmeyen kalmadı. Hollywood film yıldızları sayesinde hayatımıza giren Jawline dolgusu, kişiye çekici bir ifade kazandırmakla kalmıyor, yüzünü daha orantılı bir hale de getiriyor. Peki neredeyse herkesin hakkında fikir sahibi olduğu Jawline aslında nasıl yapılıyor? İşte Jawline dolgusuna dair merak edilenler…

JAWLINE NASIL YAPILIR?

İlk olarak çene hattında dolgu kullanılacak olan alanlar belirlenir ve bu bölgede işaretleme yapılır.

Ardından topikal anestezi kremi sürülür ve bölge uyuşturulur.

İşlem yapılırken çene çizgisi boyunca birçok yere küçük dozajda dermal dolgu jeli enjekte edilir.

Bu işlem sayesinde cilt içten dışa doldurulur ve alanın konturları değiştirilir.

İşlemin sonucunda iyi görünen ve daha belirgin bir çene çizgisi elde edilir.

Dermal dolgu enjeksiyonu sayesinde çene hattından sarkan gevşek cilt dolgun hale gelir ve bölge daha genç görünür.

Toplam 15 dakika süren bu işlemin sonucunda kişi günlük hayatına kaldığı yerden devam edebilir.

Doktorlar, hastanın operasyondan sonra birkaç gün boyunca çene bölgesini ovalamamasını tavsiye eder ve işlemden 15 gün sonra kontrole gelmesini ister.

Son derece konforlu olan bu işlem sonrasında bandaj kullanmaya bile gerek kalmaz!

JAWLINE DOLGUSU NE KADAR?

Jawline dolgusu fiyatları uygulamada kullanılan dolgu miktarına ve türüne değişir. İşlem fiyatları 1 mL, yani bir tip dolgu üzerinden belirlenir.

JAWLINE'IN ZARARI VE YAN ETKİSİ VAR MI?